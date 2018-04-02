Ещё
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе компаний «Достояние губернии — 2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе компаний «Достояние губернии — 2018» 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
Мероприятие проводится ТРК «ГУБЕРНИЯ» совместно с Общественной палатой Самарской области и при поддержке правительства региона. В 2018 году конкурсе «Достояние губернии» принимают участие сотни организаций Самарской области. В этом году лучшие компании поборются в 10 номинациях, охватывающих различные сегменты рынка: промышленность и сельское хозяйство, науку и образование, здоровье и предпринимательство, малый и средний бизнес. Кроме того, добавились новые номинации «Гостеприимная Самара» и «Торговая марка». Главными условиями (ссылка), предъявляемыми к участникам конкурса, являются открытость и стаж работы на территории региона не менее трех лет. Прием заявок продлится до 10 августа 2018. Финалистов определит экспертное жюри, в состав которого войдут руководители профильных министерств и ведомств, общественники, представители телерадиокомпании «ГУБЕРНИЯ».
Скачать положение о конкурсе Достояние губернии — 2018
Скачать заявку на участие в конкурсе Достояние губернии — 2018
ТРК Губерния: последние новости
В Самаре в усиленном режиме ликвидируют последствия снегопада Методы борьбы с благотворителями-мошенниками обсудили в Самаре Олег Волков возглавил министерство промышленности и технологий Самарской области
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому22
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России473
Тест: Знаете армейский жаргон?21
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан71
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение