Мероприятие проводится ТРК «ГУБЕРНИЯ» совместно с Общественной палатой Самарской области и при поддержке правительства региона. В 2018 году конкурсе «Достояние губернии» принимают участие сотни организаций Самарской области. В этом году лучшие компании поборются в 10 номинациях, охватывающих различные сегменты рынка: промышленность и сельское хозяйство, науку и образование, здоровье и предпринимательство, малый и средний бизнес. Кроме того, добавились новые номинации «Гостеприимная Самара» и «Торговая марка». Главными условиями (ссылка), предъявляемыми к участникам конкурса, являются открытость и стаж работы на территории региона не менее трех лет. Прием заявок продлится до 10 августа 2018. Финалистов определит экспертное жюри, в состав которого войдут руководители профильных министерств и ведомств, общественники, представители телерадиокомпании «ГУБЕРНИЯ».
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