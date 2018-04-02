Пассажиропоток «Стрижей» и «Ласточек» между Москвой и Нижним Новгородом в январе-марте вырос на 23,2%

Пассажиропоток скоростных поездов «Стриж» и «Ласточка», курсирующих между Москвой и Нижним Новгородом, в январе-марте 2018 г. вырос на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составил 672,4 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

«Скоростными поездами «Стриж» и «Ласточка» между Москвой и Нижним Новгородом за I квартал текущего года перевезено 672,4 тыс. пассажиров (плюс 23,2% к аналогичному периоду прошлого года), в том числе в марте — 243,2 тыс. человек (плюс 24,1% к марту 2017 г.)», — говорится в сообщении.

Кроме того, после возвращения электропоездов «Сапсан» на маршрут Санкт-Петербург-Нижний Новгород, ими перевезено почти 32 тыс. пассажиров, заполняемость составляет 96%. Как подчеркивается, возобновление движения «Сапсанов» на данном маршруте с 1 марта 2018 г. обусловлено, в первую очередь, возросшим спросом на скоростные перевозки в направлении Нижнего Новгорода.

Окуловка, «Беспересадочный поезд «Сапсан» №757/771 сообщением Нижний Новгород-Санкт-Петербург курсирует ежедневно 10-вагонным составом. Поезд отправляется из Нижнего Новгорода в 5:09 и прибывает в Санкт-Петербург в 13:20, совершая остановки: Владимир, Москва, Бологое Чудово . Время в пути составляет 8 часов 11 минут. В обратный рейс из Санкт-Петербурга «Сапсан» отправляется в 17:00, прибывая в Нижний Новгород в 00:59 (остановки: Угловка Тверь , Москва, Владимир), время в пути — 7 часов 59 минут», — указано в сообщении.

Отмечается, что пассажиры могут выбрать один из шести классов обслуживания: первый класс, купе-переговорная, бизнес-класс, эконом-класс, эконом (плюс) и вагон-бистро. Особое внимание уделяется пассажирам с ограниченными возможностями: предусмотрены специализированные места для проезда инвалидов-колясочников. Как пояснили в пресс-службе, учитывая особые потребности, стол на таких местах не имеет ножки и откидывается вверх. Данные места также оборудованы кнопкой вызова проводника. Вблизи находится специальная санитарная комната, рассчитанная на использование инвалидами в колясках.