Разрушенный фундамент дома подперли реечками в Кургане 

Фото опубликовали в региональном паблике в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Фото: паблик «Инцидент. Курган» в соцсети «ВКонтакте».
Здание обслуживает МУП «Прометей», однако получить комментарий по поводу состояния дома не получилось. На звонки в приемной никто не отвечал.
Как тебе такое, Илон Маск?
— пользователь соцсети.
В комментариях под фото местные жители шутят, что это «на века».
В середине апреля состоятся торги в российском аукционном доме. В случае благоприятного исхода, усадьба Гребнево, наконец, получит хозяина. Новому владельцу Гребнево предстоит совсем непростой процесс восстановления.