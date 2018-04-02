Разрушенный фундамент дома подперли реечками в Кургане

Фото опубликовали в региональном паблике в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Фото: паблик «Инцидент. Курган » в соцсети «ВКонтакте».

Здание обслуживает МУП «Прометей», однако получить комментарий по поводу состояния дома не получилось. На звонки в приемной никто не отвечал.

— пользователь соцсети.

В комментариях под фото местные жители шутят, что это «на века».

В середине апреля состоятся торги в российском аукционном доме. В случае благоприятного исхода, усадьба Гребнево, наконец, получит хозяина. Новому владельцу Гребнево предстоит совсем непростой процесс восстановления.