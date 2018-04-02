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Москва ответит на возможное закрытие российского торгпредства в Лондоне
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Москва ответит на возможное закрытие российского торгпредства в Лондоне 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Москва примет ответные меры в случае закрытия в Великобритании торгового представительства России. Об этом заявил пресс— секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.
«В Москве самым тщательным образом анализируют каждый недружественный шаг, который принимается в отношении РФ, и каждый этот недружественный шаг находит впоследствии ответ, который формулируется соответствующим образом. Поэтому давайте не будем забегать вперёд, без внимания никто такие шаги в Москве не оставляет», — сказал Песков.
Ранее газета Telegraph писала, что Британия рассмотрит вопрос о закрытии российского торгового представительства в Лондоне. Это связано с делом об отравлении Скрипаля. 4 марта бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Британский премьер Тереза Мэй в ходе выступления в парламенте прямо обвинила Москву в отравлении бывшего полковника ГРУ газом «Новичок». Россия категорически отрицает обвинения Лондона.
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