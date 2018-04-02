Москва ответит на возможное закрытие российского торгпредства в Лондоне

«В Москве самым тщательным образом анализируют каждый недружественный шаг, который принимается в отношении РФ, и каждый этот недружественный шаг находит впоследствии ответ, который формулируется соответствующим образом. Поэтому давайте не будем забегать вперёд, без внимания никто такие шаги в Москве не оставляет», — сказал Песков.