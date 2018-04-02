Розыгрыш #брошьметла от Sobesednik.ru и Yakischik 

Sobesednik.ru совместно с брендом дизайнерских украшений ручной работы Yakischik устраивает розыгрыш броши.
Хотите получить авторскую #брошьметла от Yakischik? Брошь из палладия, украшенная фианитами, выполнена вручную, благодаря чему каждое украшение уникально. И мы готовы отдать ее бесплатно!
Для этого вам нужно подписаться на @yakischik_jewelry и @sobesednik_beauty, разместить в профиле фотографию броши и в описании указать #брошьметла, а также аккаунты @yakischik_jewelry и @sobesednik_beauty.
Конкурс продлится до 8 апреля, результаты будут оглашены 9 апреля. ВНИМАНИЕ! Розыгрыш считается состоявшимся при условии, что в нем участвуют не менее 20 человек. Доставка приза за счет организаторов осуществляется в пределах Москвы и области.