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Нижегородские школьники сняли социальный ролик под песню «Грибов» (ВИДЕО)
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Нижегородские школьники сняли социальный ролик под песню «Грибов» (ВИДЕО) 

Vgoroden.ru 29 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
В связи с приходом в Нижегородскую область долгожданной весны на водоемах становится все более опасно. Креативные нижегородские школьники сняли социальную рекламу, чтобы призвать местных жителей быть осторожными и не выходить на тающий лед.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по региону, участниками клипа стали учащиеся 5-го класса гимназии № 136 Автозаводского района Нижнего Новгорода. Толчком для создания ролика стал клип «Между нами тает лед» популярной украинской группы «Грибы».
Мысль о необычной социальной рекламе пришла ребятам на классном часе перед весенними каникулами. Тему ролика подсказала сама природа: гимназия № 136 находится в непосредственной близости от озера «777» Автозаводского парка культуры и отдыха.
Напомним, дети катались по льду Горьковского водохранилища на снегоходе.
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