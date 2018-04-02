Нижегородские школьники сняли социальный ролик под песню «Грибов» (ВИДЕО)

В связи с приходом в Нижегородскую область долгожданной весны на водоемах становится все более опасно. Креативные нижегородские школьники сняли социальную рекламу, чтобы призвать местных жителей быть осторожными и не выходить на тающий лед.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по региону, участниками клипа стали учащиеся 5-го класса гимназии № 136 Автозаводского района Нижнего Новгорода. Толчком для создания ролика стал клип «Между нами тает лед» популярной украинской группы «Грибы».

Мысль о необычной социальной рекламе пришла ребятам на классном часе перед весенними каникулами. Тему ролика подсказала сама природа: гимназия № 136 находится в непосредственной близости от озера «777» Автозаводского парка культуры и отдыха.

Напомним, дети катались по льду Горьковского водохранилища на снегоходе.