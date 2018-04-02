Ещё
Абонентам «Ростелекома» стало легче приглядывать за домом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Абонентам «Ростелекома» стало легче приглядывать за домом 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Это один из сервисов технологии «Умный дом» для удалённого контроля происходящего вокруг квартиры или дома. Например, во дворе, на детской площадке, в подъезде или на автостоянке. Изображение с камер транслируются в режиме реального времени, а видеопоток сохраняется на серверах «Ростелекома». Абонент может наблюдать за происходящим онлайн или позднее просмотреть в архиве записи за неделю.
В комплекс обеспечения «Внешнего видеонаблюдения» входят наружная клиентская камера, доступ к облачной платформе обработки видео и мобильное приложение c WEB-интерфейсом. Камеры вандалоустойчивы, не боятся перепадов температур и осадков. Для работы им необходим доступ в интернет через любого провайдера.
Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:
«Когда-то самая простенькая система видеонаблюдения стоила как автомобиль. Технологии развиваются, рынок движется вперёд, и домашняя камера уже стала привычным явлением. «Ростелеком» предлагает шагнуть ещё дальше. В рамках сервиса «Умный дом» мы предлагаем дополнить домашнее видеонаблюдение внешним. Достаточно позвонить, и наши специалисты установят внешние камеры, которые позволят Вам из любой точки мира посмотреть, что происходит на даче, в квартире или, например, с машиной на парковке».
Действующим и новым пользователям любой базовой услуги (Телефония/Интернет/ТВ) «Ростелеком» предлагает приобрести внешнюю видеокамеру на выгодных условиях по акции «Видео за 300 рублей HiWatch». Её участники смогут приобрести камеру в рассрочку: первоначальный взнос 1200 руб. и 300 рублей в месяц сроком на 2 года. В течение этого срока абоненту в подарок предоставляется услуга «Видеонаблюдение» и семидневный архив видеозаписей. В случае покупки камеры за полную стоимость — 5 990 рублей, первый год услуга видеонаблюдения будет бесплатной, а начиная с 13 месяца— по 300 рублей в месяц. По окончании действия акции абоненты могут перейти на любой из действующих тарифов.
Узнать полные условия акции можно в любом Центре продаж и обслуживания «Ростелекома» или по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.
АиФ: последние новости
СК: в Воронеже глыба льда рухнула с крыши дома на 12-летнего мальчика «Ростелеком» предложил лискинским бизнесменам начать экономить Финансовая грамотность реализуется через видеоблоггинг
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому22
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России473
Тест: Знаете армейский жаргон?21
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан71
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение