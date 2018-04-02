3 образа на новую рабочую неделю из тех вещей, которые у вас уже есть (надеемся)

1 Начало недели почему-то всегда хочется провести в комфорте (или это только у нас так). То ли дело в бурных выходных, то ли понедельник — день всегда тяжелый. Пока на улице погода немного напоминает осень, предлагаем остаться в ботинках и джинсах. А вот теплый свитер уже можно сменить на более легкий джемпер. К ботинкам выбираем куртку или жилет, чтобы больше на весну было похоже.

2 Женственным натурам предлагаем не обходить стороной платья. Отлично подойдет модель миди, которую пока стоит носить с сапогами. А любимое пальто и сумка украсят весь образ.

3 В следующие выходные синоптики обещают +15. Надеемся, что это все же была не первоапрельская шутка, и весення погода нас все-таки настигнет. Поэтому на конец недели мы приберегли легкий тренч и белые кроссовки. Ждем с нетерпением!