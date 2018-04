Определен лауреат Национальной премии по прикладной экономике 2018

Им стала профессор Массачусетского университета в Амхерсте Ина Гангули. Американская исследовательница была отмечена за цикл из трех статей, посвященных анализу продуктивности российских ученых в 1990-е годы, их решений в отношении эмиграции и ее воздействия на диффузию российской науки в США

В работе «Saving Soviet Science: The Impact of Grants When Government R&D Funding Disappears», опубликованной в AEJ-Applied Economics исследуется эффект небольших грантов, выделенных в чрезвычайном порядке фондом Джорджа Сороса для поддержки ученых на фоне резкого снижения государственного финансирования естественных наук вскоре после распада СССР. Эти гранты значительно повысили научную активность получателей при минимальных затратах. В работе также исследуется их влияние на эмиграцию получателей и дифференцированность эффектов по отношению к разным категориям ученных.

В статье «Immigration and Ideas: What Did Russian Scientists „Bring“ to the United States?», которая вышла в Journal of Labor Economics показывается, что приезд российских ученых, эмигрировавших в США, значительно расширил знакомство их американских коллег с научными работами, опубликованными в советских журналах, как самими эмигрантами, так и другими российскими учеными.

Третья работа «Who Leaves and Who Stays? Evidence on Immigrant Selection from the Collapse of Soviet Science» исследует факторы, влияющие на решение ученых эмигрировать. Автор показывает, что при прочих равных, вероятность эмиграции выше для мужчин, а также для более молодых и продуктивных ученных. Все три работы основаны на уникальных данных. Для получения результатов Ина Гангули использовала самые современные эконометрические методы, позволяющие установить причинно-следственные связи.

Как и в прошлые годы все работы, участвующие в конкурсе, прошли через процедуру анонимного рецензирования как минимум двумя экспертами. Большинство из них — ученые с мировым именем, представляющие ведущие университеты и научно-исследовательские институты.

"В этом году тематика работ была действительно широкой, начиная от проблем занятости в наукоемких отраслях в СССР и современной России , роли экономических и политических институтов в экономическом развитии, до вопросов, связанных с историей советской экономической науки. Хочется отметить высокое качество большинства работ номинированных на премию в этом году. И все же, даже на этом фоне, работы профессора Гангули выделяются оригинальностью и важностью поставленных вопросов, высоким уровнем обоснованности ответов на эти вопросы и тщательностью работы с данными", — отметил председатель жюри Национальной премии по прикладной экономике, профессор Индианского университета в Блумингтоне (США) Михаил Алексеев

Национальная премия по прикладной экономике присуждается раз в два года за выдающиеся опубликованные научные работы, посвященные анализу российской экономики на страновом, отраслевом, региональном уровне, или на уровне отдельных компаний. Главная задача премии состоит в выявлении работ, имеющих высокое значение как для развития научных исследований и экономического образования в России, так и для повышения эффективности российской экономики и экономической политики.

Торжественная церемония вручения Национальной премии по прикладной экономике состоится 11 апреля в рамках XIX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества.