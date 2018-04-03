Стали известны даты субботников, которые пройдут в районе

В районе Арбат 14 и 21 апреля пройдут субботники, на которые приглашены все желающие.

В рамках весенней уборки рабочие коллективы промоют фасады, цоколи и витрины. Все дворовые территории и объекты улично-дорожной сети обработают моющим средством. Такие зеленые насаждения, как деревья и газоны, приведут в порядок и обрежут, сообщили в пресс — службе Центрального автономного округа.

Кроме того, организуют пункты мойки колес.

Места проведения субботников в районе Арбат: 14 апреля сквер на улице Поварская, дома на Новинском бульваре, пустырь на улице Новый Арбат. Следующая дата уборки 21 апреля, она состоится по следующим адресам: скверы на Спасопесковском переулке и на улице Знаменка, Смоленская набережная, дом 5/13 и Староваганьковский переулок, дом 19.