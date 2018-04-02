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Моногогорода Карелии получат деньги на ремонт дорог
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Моногогорода Карелии получат деньги на ремонт дорог 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Предполагается, что центральные улицы городов отремонтируют до 1 октября.
Как сообщает пресс-служба правительства Карелии, денежные средства на ремонт центральных улиц получат бюджеты Кондопожского, Лахденпохского, Питкярантского, Пудожского, Сегежского, Муезерского, Пудожского, Надвоицкого, Вяртсильского городских поселений в 2018 году. Деньги будут выделены из Дорожного фонда республики Карелия в раКВах программы «Комплексное развитие моногородов».
Ремонт центральных улиц в моногородах планируется завершить в срок до 1 октября.
По материалам: ptzgovorit.ru
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