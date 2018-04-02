Моногогорода Карелии получат деньги на ремонт дорог

Предполагается, что центральные улицы городов отремонтируют до 1 октября.

Как сообщает пресс-служба правительства Карелии , денежные средства на ремонт центральных улиц получат бюджеты Кондопожского, Лахденпохского, Питкярантского, Пудожского, Сегежского, Муезерского, Пудожского, Надвоицкого, Вяртсильского городских поселений в 2018 году. Деньги будут выделены из Дорожного фонда республики Карелия в раКВах программы «Комплексное развитие моногородов».

Ремонт центральных улиц в моногородах планируется завершить в срок до 1 октября.