Качества, которые женщины хотят видеть у будущего мужа

Он добрый

Не только по отношению к любимой женщине, а к миру вообще. Он любит детей и не обижает животных, уступает места беременным и помогает бабушке перейти через дорогу. Ему не все равно, и это делает его совершенно особенным.

Он уделяет внимание мелочам

Он помнит, что делает вас счастливой, а что огорчает. У него в голове хватает места для дат, которые имеют для вас значение — от годовщины вашего с ним знакомства до дня рождения вашей младшей сестры. А еще он с первого раза запомнил, что у вас аллергия на тюльпаны и вы терпеть не можете белый шоколад.

Он умеет слушать

Да, пусть он не всегда соглашается, но вы точно знаете: он слышит то, что вы говорите. И это сильно подкупает. Никому не нравится разговаривать со стеной, которая даже кивнуть не может.

Он смелый

Мы, конечно, и сами ничего: сильные, смелые и независимые, но замуж хотим за того, кто сильнее и мудрее нас. А иначе зачем все это вообще?

С ним весело

С ним легко, а его шутки — просто бомба. Серьезно: если мужчина не умеет заставить вас улыбнуться, вам, возможно, ну вот вообще не по пути. Уж не по пути в загс точно.

Он умеет говорить комплименты

И они звучат абсолютно искренне. Он говорит их без повода и не в том случае, если вы попросили «сказать вам что-нибудь». Когда вы слышите от него, какая вы чудесная, мир вокруг улыбается. И вы чувствуете себя совершенно счастливой.

Он признает ошибки

Если он виноват, он говорит «прости». Когда мужчина лишен этой удивительной способности, вам стоит сто раз подумать, прежде, чем связать с ним свою жизнь.

Он принимает извинения

Потому что знает: каждый человек имеет право на второй шанс, даже если он ошибся.

Он вас поддерживает

Даже когда кажется, что мир летит к чертям. Муж — это не просто человек, с которым вы делите завтрак, постель и крышу над головой. Это человек, на которого вы можете опереться в любой ситуации. Важно быть уверенной в том, что не оставит вас, когда вам будет очень так себе. Банально, но это как раз про то самое «в горе и в радости».

Он независим

От своей мамы, чужого мнения и перепадов настроения босса. У него есть хобби, он живет полной жизнью, но при этом не забывает, что Вселенная не всегда вращается вокруг него.