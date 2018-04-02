Экс-глава ФСБ: показания Юлии Скрипаль не прольют свет на инцидент в Солсбери

— Николай Дмитриевич, как вы оцениваете сообщения британских СМИ о том, что состоянии Юлии Скрипаль улучшилось?

— Это усиливает сомнения в том, что в Солсбери применялся тот самый «Новичок», о котором так долго говорили. Это вещество нервно-паралитического воздействия, и смерть была бы неминуема, причем в течении короткого времени. А то, что Скрипали ходили по кафе, по различным закусочным, говорит о том, что это, скорее всего, не «Новичок», а какое-то другое химическое вещество.

Возможно, катализатором его действия стали еда, или тепло, или чай, который они выпили в кафе. И произошла активизация воздействия этого вещества, что и привело к подобного рода последствиям.

— Могут ли, на ваш взгляд, после таких сообщений появиться новые версии произошедшего?

— Я хочу сказать, что мы рады и желаем здоровья не только Юлии Скрипаль, но и Сергею Скрипалю , потому что жизнь — самое дорогое и самое ценное, что есть, как бы банально это ни звучало. Но, повторяю, это свидетельство того, что это был не нервно-паралитический газ, который воздействует на организм моментально, и шансов выжить нет. То есть, было использовано какое-то другое вещество. Какое — знают только англичане, ну и, возможно, еще Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

С учетом того, что в 50 км от Солсбери находится крупнейшая химическая лаборатория, не исключено, что кто-то оттуда похитил это вещество и использовал в преступных целях для того, чтобы за что-то отомстить семье Скрипалей.

Но для меня, исходя из опыта, на первый план в отношении дела Скрипалей выходит, как это ни парадоксально, бытовая версия. Опять же, писали о какой-то женщине, которая скрывается и боится контактов с полицией. Там есть определенные сложности и в семейной жизни самой Юлии, но с этим надо разбираться. А для того, чтобы разобраться, нужно объективное и очень тщательное расследование, которого нет. И мой прогноз, к сожалению, безрадостный — этого расследования не будет. Потому что на сегодняшний день Англию, Америку и Европу (во всяком случае, ведущие страны в ЕС ), устраивает сложившееся положение. Виновата Россия — будем продолжать оказывать на нее давление.

— Как вы думаете, могут ли теперь появиться показания Юлии Скрипаль?

— Честно говоря, я не вижу ничего, что в ее возможных показаниях могло бы пролить свет на расследование преступления. Да, возможны какие-то личные ее предположения, кто может быть к этому причастен. Ну и здесь нас ждет разочарование, потому что спецслужбы ее обработают соответствующим образом. Ну что она может знать? Единственное, что она может рассказать, это о конфликте, который состоялся у нее или у ее папы накануне, либо о давнишнем конфликте с кем-то. Кто имел возможность добыть это вещество, знать она не может.

— Как вы считаете, с какой целью Лондон так настойчиво продвигает утверждения о якобы причастности к этому инциденту России?

— Я хотел бы сказать, что все то, что сообщалось из Лондона до этого, было абсолютной «липой», отвлечением мирового сообщества от проблем, которые сложились у премьер-министра Великобритании Терезы Мэй после Brexit. Здесь очень удобно подвернулся случай, которым она в полной мере воспользовалась как политик — объявить Россию врагом и пытаться консолидировать Евросоюз, Америку, но также решить прежде всего внутриполитические задачи. Однако решены эта задачи с ее стороны довольно неуклюже, потому что она оказалась человеком, абсолютно не понимающим, что она говорила и каким последствиям эти слова, эти обвинения могут привести.

Первый вывод, который мы можем здесь сделать после всех этих экивоков и якобы случайных утечек в английскую прессу о том, что ядовитое вещество прибыло из России, — это была спецоперация. Мы это прекрасно понимаем. Все происходило внутри Англии. И со стороны России возникает вопрос: почему жизнь российских граждан подвергается постоянным угрозам на территории Англии?

По сути сегодня Англия становится территорией, опасной для нахождения граждан РФ, особенно тех, что перебрались туда с деньгами. Плюс политическая составляющая: все предатели, которые в той или иной степени поливали грязью Россию, вдруг через какое-то время расстаются с жизнью при очень странных обстоятельствах, которые никак не могут выявить и расследовать ни мощнейшие британские спецслужбы, ни их хваленый Скотланд Ярд.

Раз за разом мы удивляемся загадочности этих смертей. Это заставляет сделать вывод, который на поверхности: полноценное расследование на проводится, а переходит в область неких политических действий. И все только сводится к заявлениям, типа Россия во всем виновата и так далее.

— В чем вы видите основные изъяны британской аргументации?

— Они целенаправленно, искусственно, за уши притягивают Россию к совершенному покушению. Например, если говорить о том, что произошло — и судя по сообщениям прессы, и по тем утечкам, которые произошли, была обработана дверь дома, где жили Скрипали. Зная устройство этих городков, я точно уверен, что там должны быть видеокамеры. Где видеозаписи того, кто туда подходил и кто производил эти манипуляции? Это все должно быть уже в распоряжении полиции, и того человека, который попал в объективы видеокамер, должны разыскивать. Ну не может никто в городке Солсбери пройти незамеченным.

— Как вы оцениваете в этой ситуации действия США

То, как среагировали американцы — и тут же из солидарности выдворили 60 российских дипломатов — говорит о том, что все эти меры проговаривались заранее, и это — целенаправленный план действий, согласованный Англией с Америкой. Кстати, замечу, что Россия абсолютно адекватно отреагировала, мы говорили о том, что на все эти выпады будет симметричный ответ. Но при этом Россия все взвесила, оценила и последовательно, без эмоций, без горячки ответила.

Заслуживает внимания и американская реакция уже на ответные действия России. Они утверждают, что «все сделали правильно и имеют на это право, а Россия сделала все абсолютно неправильно, не имея на то никаких оснований». Логика, с одной стороны, детская, а с другой — абсолютно хамская.