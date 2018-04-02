Кинотеатры и детские комплексы просят спуститься вниз

Спустить детские комнаты и кинотеатры на нижние этажи торговых центров предлагают депутаты Госдумы , причем реорганизовать ТЦ они планируют уже в этом году. Однако крупнейшие киносети называют идею переноса кинозалов на первые этажи торговых центров неосуществимой. Вот какое мнение высказал представитель пресс-службы сети кинотеатров КАРО:

«Проект закона пока не готов. Мы будем более подробно комментировать по факту предоставления документа, но в целом размещение кинотеатра на последних этажах — это мировая практика. Это связано как с экономическими, так и с строительными особенностями: высота потолков, вентиляция. Кроме того, пожарная безопасность для кинотеатров и для магазинов имеет разные нормативы, и просто перенести кинотеатры с одного этажа на другой невозможно. Кинотеатры — это сложносочиненные объекты, а не просто оформленные 4 стены, но еще и гребенки — серьезные инженерные коммуникации, шумоизоляционные стены, специальные зоны для атракционов».

Смысла переноса на первые этажи детских центров и кинотеатров нет, сейчас внизу зачастую располагаются супермаркеты и детские магазины. Дело не в этажах, а в правильном противопожарном оборудовании, считает эксперт в области пожарной безопасности ассоциации производителей пожарного оборудования и спасательных средств Константин Калужин:

Константин Калужин эксперт в области пожарной безопасности ассоциации производителей пожарного оборудования и спасательных средств «Мы сегодня это предложение уже обсуждали с моими коллегами, экспертами пожарной безопасности. Пришли к выводу, что это полный маразм, честно говоря. Поймите правильно, когда все обустроено и особенно, если в тех кинотеатрах, которые имеют несколько эвакуационных выходов, где там предусмотрены все вопросы или пожарной безопасности — все перестраивать. Новый проект надо делать. Это практически все наши торгово-развлекательные центры надо закрывать сегодня в Москве , но и в других городах, естественно. Не надо же теперь дуть на молоко, если один раз обжегся. Причем тут первый или второй этаж? Спуститься по этажам — это секунды. Главный вопрос, чтобы эвакуационные выходы были открыты — вот в чем вопрос-то. Помните „Хромую лошадь“? Все там было на одном этаже. Погибло 153 человека, то есть, пожалуйста, вот вам не было запасного выхода, вот оно и получилось. Вопрос не в этажах. У нас сегодня по нормативным документам система пожаротушения устанавливается в кинозалах или в каких-то помещениях таких, на 800 посадочных мест, но это сегодня обязательная норма. Она должна там стоять. Можно лучше пересмотреть. Давайте сделаем, чтобы там от 200 посадочных мест, чтобы она была. В случае пожара, она там, по крайней мере, в начальной стадии, все потушит. Это же намного дешевле. Ну, что там поставить 100 метров труб? Это стоит не так дорого, чем переносить и перестраивать все кинотеатры и все, что касается торговых центров».

После трагедии в Кемерове в соцсетях появились массовые призывы бойкотировать торговые центры в субботу, 31-го марта, но широкого отклика они не нашли. Business FM пообщалась с несколькими столичныыми торговыми центрами: ни в одном из них сокращения покупателей не заметили. Однако беспокойство по поводу безопасности все же наблюдалось, говорит директор по коммуникациям ТЦ «Авиапарк» Мария Бежанова

— Трафик в пределах нормы. Ни резкого оттока, ни роста количества людей мы не наблюдали. Причем это касалось как будних дней, так и выходных. Конечно, ощутим вот этот негативно-информационный фон, и после такого чрезвычайного происшествия масштабного, люди, естественно, испытывают тревогу и беспокойство. Мы в социальных сетях «Авиапарка» это очень сильно наблюдаем. Огромное количество вопросов, прежде всего, от постоянных посетителей «Авиапарка»: они хотят понять, как действовать в случае ЧП, как работают системы, как открываются двери, то есть интересуют достаточно прикладные, конкретные вопросы противопожарной безопасности. Мы всю неделю бесконечно на них отвечаем, прежде всего, в сетях, и решили даже провести лекцию-экскурсию по «Авиапарку» для желающих, чтобы наглядно продемонстрировать и рассказать про действия, которые нужно предпринимать в случае срабатывания системы оповещения.

— Есть ли у вас опасения, что все-таки люди после этого происшествия переориентируются и станут меньше ходить в торговые центры?

— У нас в торговом центре огромное количество занятий, которые проходят на еженедельной основе, и сюда приезжает огромное количество людей именно заниматься, развлекаться, в том числе за покупками. Предположить, что все это можно сделать онлайн, невозможно.

Ведущая Business FM Ксения Изотова, побывавшая в субботу, 31-го марта в торговом центре «Гудзон» на Каширке, говорит, что в магазине все было, как обычно:

Ксения Изотова ведущая Business FM «В субботу я приезжала в ТЦ „Гудзон“ на Каширском шоссе за покупками, где сегодня, как выяснилось, прошла пожарная тревога. Я видела призывы бойкотировать торговые центры 31 марта, но, с одной стороны, у меня не было другого времени для посещения, кроме субботы, поскольку это был единственный выходной на неделе, с другой стороны — было журналистское любопытство, будет ли меньше людей в этот день. В принципе, „Гудзон“ не особо пользуется популярностью, поскольку он расположен далековато от метро, кроме того, относительно недалеко находятся другие торговые центры. В общем, меня „Гудзон“ и привлекает тем, что там не много народу. Так было и в минувшую субботу. В продуктовом магазине людт возили телеги, полные продуктов, соответственно, были небольшие очереди на кассах, не сказать, что огромные, но были. Также я зашла в один из магазинов одежды, там спросила: была ли в торговом центре пожарная тревога после трагедии в Кемерово, на что продавцы посмотрели на меня с удивлением и сказали, что пожарной тревоги у них давно не было. Если судить по машинам на подземной парковке, то автомобилей было, в принципе, как в обычный выходной день».