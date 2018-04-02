Эксперт: Если вы сталкиваетесь с «фейком» в СМИ, нужно подавать жалобу в Роскомнадзор 

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в пресс-центре НСН заявил, что саморегулирование СМИ — далеко не единственный выход из ситуации, когда на общество обрушивается поток недостоверный информации:
«Не нужно уповать на саморегулирование. Если вы понимаете, что вам предоставляют недостоверную информацию, то нужно подавать жалобу в Роскомнадзор. Он регулирует деятельность СМИ, в частности, и блогеров. И второй путь — нужно подавать в заявление в суд. Многие из нас попросту не реализуют это своё право. И в этом — тоже большая проблема», — подчеркнул Александр Власов.
Напомним, в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба Новостей» продолжается пресс-конференция на тему: «Черный „хайп“: Когда за „фейковые“ новости начнут наказывать?». Она посвящена реакции некоторых СМИ на трагедию в ТЦ «Зимняя вишня». В погоне за сенсацией некоторые представители СМИ, блоггеры и паблики в социальных сетях, спекулируя на человеческом горе, распространяли ложную информацию о якобы скрываемых властями многих сотнях погибших людей в ТЦ «Зимняя Вишня».