89 нарушений за месяц: каждый шестой снегоход в Курганской области не прошел техосмотр 

В Курганской области за месяц выявлено 89 снегоходов, эксплуатирующихся с нарушениями. В итоге к административной ответственности привлечены 6 человек, запрещена эксплуатация 52 снегоходов. Всего во время совместных рейдов сотрудники ГИБДД, охотпользователи, представители департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды проверили 428 единиц техники.
24 снегохода из числа проверенных за месяц — с нарушениями правил регистрации. 18 из них поставлено на учет, для оставшихся 6 идет регистрация. Всего же на учете в инспекции гостехнадзора находится 762 снегохода, зарегистрировано — 744, на технический осмотр были предоставлены 682, или 91%. Из представленных не прошли годовой технический осмотр 103, то есть 15%.
— Собственники должны понимать: снегоход — это такое же транспортное средство, которое подлежит обязательному техническому осмотру. В те сроки, которые установлены, они должны быть 100% поставлены на учет и пройти техосмотр. Это облегчит работу и департаменту природоохранной деятельности. Нередко транспортные средства, которые на учете не состоят, используют для браконьерства, — приводит слова зауральского губернатора Алексея Кокорина его пресс-служба.