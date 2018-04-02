Ещё
89 нарушений за месяц: каждый шестой снегоход в Курганской области не прошел техосмотр
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

89 нарушений за месяц: каждый шестой снегоход в Курганской области не прошел техосмотр 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
В Курганской области за месяц выявлено 89 снегоходов, эксплуатирующихся с нарушениями. В итоге к административной ответственности привлечены 6 человек, запрещена эксплуатация 52 снегоходов. Всего во время совместных рейдов сотрудники ГИБДД, охотпользователи, представители департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды проверили 428 единиц техники.
24 снегохода из числа проверенных за месяц — с нарушениями правил регистрации. 18 из них поставлено на учет, для оставшихся 6 идет регистрация. Всего же на учете в инспекции гостехнадзора находится 762 снегохода, зарегистрировано — 744, на технический осмотр были предоставлены 682, или 91%. Из представленных не прошли годовой технический осмотр 103, то есть 15%.
— Собственники должны понимать: снегоход — это такое же транспортное средство, которое подлежит обязательному техническому осмотру. В те сроки, которые установлены, они должны быть 100% поставлены на учет и пройти техосмотр. Это облегчит работу и департаменту природоохранной деятельности. Нередко транспортные средства, которые на учете не состоят, используют для браконьерства, — приводит слова зауральского губернатора Алексея Кокорина его пресс-служба.
45.ru: последние новости
Что делать и куда бежать? Областное МЧС рассказало, как вести себя при угрозе наводнения «Данные не подлежат разглашению»: в Кургане не раскрывают подробности дела руководителя УЭБ и ПК Прокуратура Зауралья проверит торговые центры Кургана после трагедии в Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому22
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России473
Тест: Знаете армейский жаргон?21
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан71
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:36
Гробы показались после провала грунта в Туле
Происшествия Общество
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение