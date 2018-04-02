89 нарушений за месяц: каждый шестой снегоход в Курганской области не прошел техосмотр

Курганской области за месяц выявлено 89 снегоходов, эксплуатирующихся с нарушениями. В итоге к административной ответственности привлечены 6 человек, запрещена эксплуатация 52 снегоходов. Всего во время совместных рейдов сотрудники ГИБДД , охотпользователи, представители департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды проверили 428 единиц техники.

24 снегохода из числа проверенных за месяц — с нарушениями правил регистрации. 18 из них поставлено на учет, для оставшихся 6 идет регистрация. Всего же на учете в инспекции гостехнадзора находится 762 снегохода, зарегистрировано — 744, на технический осмотр были предоставлены 682, или 91%. Из представленных не прошли годовой технический осмотр 103, то есть 15%.