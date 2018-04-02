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Зеленоградцев приглашают высказаться о проекте благоустройства Парка Победы
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Зеленоградцев приглашают высказаться о проекте благоустройства Парка Победы 

Савелки 2 часа назад
Фото: Савелки
В текущем году в Зеленограде планируется благоустроить знаковый объект — зону отдыха «Парк Победы». К настоящему времени проект уже разработан и представлен на обсуждение горожан на портале «Активный гражданин».
Проектировщики предлагают отремонтировать каскадный фонтан, спускающийся к водоему, установить новые опоры освещения разного типа, заменить асфальт на парковых аллеях, обустроить дорожки для бегунов и велосипедистов и восстановить газоны. Бывшая несанкционированная автомобильная парковка по замыслу разработчиков должна стать местом для детских игр и занятий спорта, с песочной и водяной фермами, горками, зоной для воркаута.
Проектом также предусмотрено создание новой общественной зоны Парка Победы — понтона вдоль северного берега Большого городского пруда. В теплое время года там могла бы работать танцплощадка и лодочная станция, зимой — каток. С противоположной стороны пруда, возле дендропарка, планируется организовать понтонную набережную с местами для рыбалки.
Пользователи «Активного гражданина» могут выразить свое мнение относительно предложенного проекта: поддержать его, оставить все как есть или предоставить решение этого вопроса специалистам.
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