На территории Кадашевской слободы проведут работы по благоустройству

На территории храма Воскресения Христова в Кадашах, в Кадашевских переулках и сквере проведут работы по благоустройству. Здесь планируется оставить одну полосу для автомобилей, а также создать парковочные зоны. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы , авторы проекта хотели сохранить атмосферу старой Москвы , самобытность и камерность территории.

Территорию общей площадью более 2600 квадратных метров озеленят. Здесь высадят клены, вязы, виноград, цветы и кустарники. В переулках и на прихрамовой территории установят скамейки, урны, организуют велопарковки. Для посетителей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрят варианты удобного передвижения.

Ранее сообщалось, что Кадашевскую слободу благоустроят к осени. Там проложат системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения всех зданий. Прилегающие к храму здания отремонтируют. На территории организуют дворовые подъезды и парковочные карманы. В переулках проложат кабельную канализацию. Как отметили в комплексе городского хозяйства Москвы, несмотря на близкое расположение к Кремлю, Красной площади и другим объектам культуры и притяжения, Кадашевская слобода до сих пор не была активно включена в туристическую инфраструктуру. Между тем, район обладает очень большим туристическим потенциалом.