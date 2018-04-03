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На территории Кадашевской слободы проведут работы по благоустройству
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На территории Кадашевской слободы проведут работы по благоустройству 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
На территории храма Воскресения Христова в Кадашах, в Кадашевских переулках и сквере проведут работы по благоустройству. Здесь планируется оставить одну полосу для автомобилей, а также создать парковочные зоны. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, авторы проекта хотели сохранить атмосферу старой Москвы, самобытность и камерность территории.
Территорию общей площадью более 2600 квадратных метров озеленят. Здесь высадят клены, вязы, виноград, цветы и кустарники. В переулках и на прихрамовой территории установят скамейки, урны, организуют велопарковки. Для посетителей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрят варианты удобного передвижения.
Ранее сообщалось, что Кадашевскую слободу благоустроят к осени. Там проложат системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения всех зданий. Прилегающие к храму здания отремонтируют. На территории организуют дворовые подъезды и парковочные карманы. В переулках проложат кабельную канализацию. Как отметили в комплексе городского хозяйства Москвы, несмотря на близкое расположение к Кремлю, Красной площади и другим объектам культуры и притяжения, Кадашевская слобода до сих пор не была активно включена в туристическую инфраструктуру. Между тем, район обладает очень большим туристическим потенциалом.
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