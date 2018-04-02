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Анна Яковлева: В САО произведут комплексный капитальный ремонт общеобразовательной школы № 1631
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Анна Яковлева: В САО произведут комплексный капитальный ремонт общеобразовательной школы № 1631 

Московская государственная экспертиза 2 часа назад
Фото: Московская государственная экспертиза
Государственное автономное учреждение города Москвы «Московская государственная экспертиза» (Мосгосэкспертиза), подведомственное Москомэкспертизе, сообщает о согласовании проектной документации для объекта капитального строительства «Комплексный капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы „Школа № 1631“ по адресу: Дмитровское шоссе, д. 137А, Дмитровский район, Северный административный округ города Москвы.
Согласована проектная документация на проведение капитального ремонта общеобразовательной школы в САО. Об этом сообщила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.
»Здание школы, подлежащее капитальному ремонту, построено в 1972 году по типовому проекту и включает в себя две функциональные части, соединенные переходом в уровне подвала и первого этажа. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение осуществляет многопрофильную подготовку, направленную на развитие творческого потенциала, получение базового и повышенного уровня образования, адаптацию каждого ребенка к образовательному процессу на всех ступенях», — рассказала Анна Яковлева.
В рамках проекта капитального ремонта предусмотрено утепление цоколя и фасада с последующей облицовкой и окраской по подготовленной поверхности, а также устройство металлического пандуса. Площадки и ступени крыльца отремонтируют, заменят перегородки и устроят лестничное ограждение из нержавейки. Кроме того, произведут демонтаж старых и установку новых наружных и внутренних дверных блоков, а также частично заменят оконные блоки по зданию, включая стеклоблоки в актовом зале.
Внутренняя отделка помещений предусматривается в соответствии с их функциональным назначением.
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