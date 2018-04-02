Обзор инцидентов безопасности за минувшую неделю 

Прошедшая неделя ознаменовалась рядом громких событий: возвращением нашумевшего вымогательского ПО WannaCry, арестом предполагаемого лидера хакерской группировки Carbanak, утечкой данных 150 млн клиентов Under Armour, кибератакой на Антидопинговое агентство Великобритании и пр. Подробнее об этих и других инцидентах читайте в нашем кратком обзоре за период с 26 марта по 1 апреля 2018 года.
28 марта один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники Boeing стал жертвой кибератаки с использованием вымогательского ПО WannaCry, в 2017 году поразившего огромное количество компьютеров по всему миру. По словам представителей компании, атака затронула лишь небольшое количество систем, были приняты необходимые меры и проблем с производственными процессами или доставкой не возникло.
Жертвой хакерской атаки стало и Антидопинговое агентство Великобритании (Ukad). Злоумышленники пытались получить доступ к результатам медосмотров и анализов на допинг звезд большого спорта, но безуспешно. По словам представителей агентства, преступникам не удалось похитить данные.
В начале минувшей недели испанская полиция арестовала гражданина Украины, предположительно являющегося лидером киберпреступной группировки Carbanak, также известной как Anunak и Cobalt. Carbanak активна как минимум с 2013 года. С помощью вредоносного ПО Anunak киберпреступники атаковали электронные платежные системы и банки в 40 странах по всему миру. В 2016 году киберпреступники переключились с Anunak на более сложное ПО Carbanak, использовавшееся до 2016 года, а затем вооружились еще более усовершенствованным инструментом, созданным на основе программы для проведения тестов на проникновение Cobalt Strike. С помощью вредоносного ПО злоумышленники заставляли банкоматы выдавать наличные. Одновременно с известием об аресте предполагаемого лидера группировки Департамент киберполиции Украины сообщил об установлении личности еще одного участника Carbanak. Им оказался 30-летний житель Киева. Подозреваемый занимался разработкой и поддержкой используемых в атаках эксплойтов. Сотрудникам киберполиции удалось установить личности остальных участников группировки, в настоящее время они находятся на территории РФ.
Американский производитель спортивной одежды Under Armour сообщил об утечке данных порядка 150 млн пользователей разработанного компанией фитнес-приложения MyFitnessPal. В руках у хакеров оказались имена пользователей, электронные адреса и пароли, хешированные с помощью bcrypt. Утечка не коснулась данных платежных карт, так как они собираются и обрабатываются отдельно от остальной информации.
В конце прошлой недели эксперты «Лаборатории Касперского» сообщили о новой кампании по распространению банковского трояна Buhtrap через ряд крупных российских новостных сайтов. Названия ресурсов исследователи не раскрыли. По данным ЛК, большинство атакованных пользователей находились в России, попытки заражения были также зафиксированы в Украине и Казахстане.
Эксперты в области безопасности сообщили о возросшей активности ботнета Hajime. Теперь ботсеть нацелена на массовое инфицирование устройств MikroTik. По подсчетам специалистов Qihoo 360 Netlab, Hajime провел свыше 860 тыс. сканирований на предмет открытых портов 8291, однако точное число успешных заражений исследователи затруднились назвать. Инфицирование происходит через известную уязвимость под названием Chimay Red в версии прошивки MikroTik RouterOS 6.38.4 и более ранних, позволяющую осуществить код и получить контроль над устройством. Ранее эксплоит Chimay Red входил в хакерский арсенал ЦРУ и был опубликован WikiLeaks в рамках проекта Vault 7.