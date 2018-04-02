Обзор инцидентов безопасности за минувшую неделю

Прошедшая неделя ознаменовалась рядом громких событий: возвращением нашумевшего вымогательского ПО WannaCry, арестом предполагаемого лидера хакерской группировки Carbanak, утечкой данных 150 млн клиентов Under Armour, кибератакой на Антидопинговое агентство Великобритании и пр. Подробнее об этих и других инцидентах читайте в нашем кратком обзоре за период с 26 марта по 1 апреля 2018 года.

28 марта один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники Boeing стал жертвой кибератаки с использованием вымогательского ПО WannaCry, в 2017 году поразившего огромное количество компьютеров по всему миру. По словам представителей компании, атака затронула лишь небольшое количество систем, были приняты необходимые меры и проблем с производственными процессами или доставкой не возникло.

Жертвой хакерской атаки стало и Антидопинговое агентство Великобритании (Ukad). Злоумышленники пытались получить доступ к результатам медосмотров и анализов на допинг звезд большого спорта, но безуспешно. По словам представителей агентства, преступникам не удалось похитить данные.

В начале минувшей недели испанская полиция арестовала гражданина Украины , предположительно являющегося лидером киберпреступной группировки Carbanak, также известной как Anunak и Cobalt. Carbanak активна как минимум с 2013 года. С помощью вредоносного ПО Anunak киберпреступники атаковали электронные платежные системы и банки в 40 странах по всему миру. В 2016 году киберпреступники переключились с Anunak на более сложное ПО Carbanak, использовавшееся до 2016 года, а затем вооружились еще более усовершенствованным инструментом, созданным на основе программы для проведения тестов на проникновение Cobalt Strike. С помощью вредоносного ПО злоумышленники заставляли банкоматы выдавать наличные. Одновременно с известием об аресте предполагаемого лидера группировки Департамент киберполиции Украины сообщил об установлении личности еще одного участника Carbanak. Им оказался 30-летний житель Киева. Подозреваемый занимался разработкой и поддержкой используемых в атаках эксплойтов. Сотрудникам киберполиции удалось установить личности остальных участников группировки, в настоящее время они находятся на территории РФ

Американский производитель спортивной одежды Under Armour сообщил об утечке данных порядка 150 млн пользователей разработанного компанией фитнес-приложения MyFitnessPal. В руках у хакеров оказались имена пользователей, электронные адреса и пароли, хешированные с помощью bcrypt. Утечка не коснулась данных платежных карт, так как они собираются и обрабатываются отдельно от остальной информации.

В конце прошлой недели эксперты «Лаборатории Касперского» сообщили о новой кампании по распространению банковского трояна Buhtrap через ряд крупных российских новостных сайтов. Названия ресурсов исследователи не раскрыли. По данным ЛК, большинство атакованных пользователей находились в России, попытки заражения были также зафиксированы в Украине и Казахстане