В весенний призыв ряды вооруженных сил России пополнят шесть тысяч кубанцев

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и начальник военного комиссариата Краснодарского края Сергей Пуликовский обсудили организацию призывной кампании в регионе. По словам вице-губернатора Николая Долуды, в 2017 году край направил в Вооруженные Силы более 12 тысяч призывников и около тысячи из них — казаки, сообщает пресс-служба региона.

В ноябре прошлого года сыновья генпрокурора Чайки и губернатор Кубани дали старт строительству зданий в кадетском корпусе.

Долуда также уточнил, что сейчас начали комплектовать подразделения Росгвардии. В прошлом году направлена группа в 28 человек. Нынешней весной планируем направить еще 33 человека. Данное подразделение будет дислоцироваться на территории Кубани.

Всего в весенний призыв 2018 года в вооруженные силы будет отправлено шесть тысяч кубанцев. Кроме этого в муниципалитетах строятся спортивные залы и новые спортивные площадки.