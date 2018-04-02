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В весенний призыв ряды вооруженных сил России пополнят шесть тысяч кубанцев
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В весенний призыв ряды вооруженных сил России пополнят шесть тысяч кубанцев 

РИА «ФедералПресс» 52 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и начальник военного комиссариата Краснодарского края Сергей Пуликовский обсудили организацию призывной кампании в регионе. По словам вице-губернатора Николая Долуды, в 2017 году край направил в Вооруженные Силы более 12 тысяч призывников и около тысячи из них — казаки, сообщает пресс-служба региона.
В ноябре прошлого года сыновья генпрокурора Чайки и губернатор Кубани дали старт строительству зданий в кадетском корпусе.
Долуда также уточнил, что сейчас начали комплектовать подразделения Росгвардии. В прошлом году направлена группа в 28 человек. Нынешней весной планируем направить еще 33 человека. Данное подразделение будет дислоцироваться на территории Кубани.
Всего в весенний призыв 2018 года в вооруженные силы будет отправлено шесть тысяч кубанцев. Кроме этого в муниципалитетах строятся спортивные залы и новые спортивные площадки.
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