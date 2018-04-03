Комитет ГД по экономполитике поддержал проект о краудфандинге

МОСКВА , 3 апр — РИА Новости . Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)» при условии его последующей доработки.

Документ, внесенный группой парламентариев во главе с Анатолием Аксаковым , регулирует отношения по привлечению инвестиций юрлицами или индивидуальными предпринимателями посредством инвестиционных платформ и определяет правовые основы деятельности операторов таких платформ по организации розничного финансирования (краудфандинга).

Проект устанавливает требования к инвестплатформе, ее оператору и участникам, к раскрытию и предоставлению информации, описывает процесс вложения средств посредством такой платформы. Операторами инвестплатформы могут являться российские общества, включенные Банком России в реестр таких операторов, а их собственные средства (капитал) не может быть менее 5 миллионов рублей.

Комитет обращает внимание, что проектом не предусмотрена возможность взаимодействия между зарубежным инвестором и российским заемщиком посредством инвестплатформы, что «может в перспективе стать достаточно серьезным ограничителем для развития рынка». Поэтому при доработке ко второму чтению комитет предлагает дополнить документ положениями, создающими правовые условия для привлечения иностранных инвесторов, заинтересованных в российских проектах, средства на реализацию которых привлекаются посредством инвестплатформ.

Комитет также отмечает, что действующие технологические краудфандинговые платформы (в том числе возможные российские аналоги платформ Ethereum, Waves и других) «с точки зрения законопроекта» не смогут быть признаны краудфандинговыми (краудинвестинговыми) платформами.

Например, привлечение средств в рамках ICO, осуществляемого на базе Ethereum, может производиться только в форме токенов Ethereum. То есть инвестору сначала необходимо приобрести соответствующую криптовалюту, осуществить ее перевод организатору размещения и только после совершения данных операций получить взамен токены. Это обусловлено спецификой работы блокчейн-платформ, которые не предназначены для учета традиционных денежных средств. А в соответствии с законопроектом привлечение инвестиций посредством предложения токенов без участия оператора инвестплатформы не допускается.

В отношении заемщиков в проекте отсутствует требование о предоставлении информации о смене гендиректора организации и/или о вводе (выводе) учредителей. Между тем, подобные процедуры, по мнению комитета, «могут являться частью мошеннических схем, поэтому отсутствие подобного требования в законопроекте существенно повышает риски потери капитала для инвестора».

Замдиректора департамента финансовой политики Минфина Сергей Патонов отметил необходимость приведения отдельных терминов, используемых в законопроекте о краудфандинге в соответствие с проектом о цифровых финансовых активах.

"Терминология, вопросы, касающиеся токенов и ICO в законопроекте, который мы рассматриваем сейчас, они отличаются и не соответствуют позиции Минфина, которая изложена во втором законопроекте по цифровым финансовым активам. По этому вопросу в профильном комитете (по финансовому рынку) мы планируем обратиться к депутатам с просьбой их привести в соответствие", — сказал замглавы департамента.