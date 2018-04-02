Госдума может в апреле рассмотреть в первом чтении проекты о краудфандинге и цифровых финансовых активах

Об этом журналистам сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Подготовка законопроекта о краудфандинге к первому чтению вступила в завершающую стадию. Мы рассчитывали уже сегодня получить заключения правительства на оба (проекты законов «о краудфандинге» и «цифровых финансовых активах» — прим. Агентства «Москва» ) законопроекта. К сожалению, процесс затянулся.

Законопроект «о цифровых финансовых активах», насколько я знаю, уже получил положительное заключение и он движется в сторону Думы . Я рассчитываю, что он попадет на следующей неделе на комиссию по законодательной деятельности в правительстве. Соответственно, в те сроки, которые у нас остаются до конца работы Думы, до ее отпусков, уходит она в середине апреля, нам удастся получить заключения в правительстве и принять оба законопроекта в первом чтении», — сказал А. Аксаков

Он добавил, что в итоге оба законопроекта Госдума должна принять до 1 июля. «До 1 июля мы, „кровь из носа“, но принимаем. Если до 1 июля президент подписывает законы, то через 90 дней они вступают в силу, то есть уже в этом году», — пояснил депутат.

Законопроект о краудфандинге предполагает, что платформы, на которых будет осуществляться сбор средств проекты, будут освобождены от уплаты НДС как в качестве плательщиков, так и в качестве налоговых агентов, но будут выступать в качестве налогового агента по НДФЛ.

Законопроект «о цифровых финансовых активах» предусматривает только один вид сделок, которые могут совершать владельцы таких активов — это обмен токенов на рубли или иностранную валюту.