Ещё
В Реутове создали финансовый резерв в размере 33 млн рублей на случай ЧС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Реутове создали финансовый резерв в размере 33 млн рублей на случай ЧС 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В бюджете Реутова создан финансовый резерв в размере 33 миллионов рублей на случай ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, сообщил в понедельник глава города Станислав Каторов.
«Финансовые средства в сумме около 33 миллионов рублей зарезервированы в бюджете Реутова. Они предназначены на случай ликвидации последствий возможных аварий природного и техногенного свойства, иных форсмажорных ситуаций, от которых, как показывает практика, не застрахован никто. Имея такой резерв, администрация города сможет оперативно реагировать на вызовы стихии», — сказал Каторов.
Он напомнил, что в состав служб оперативного реагирования Реутова входят 427 человек личного состава и свыше 100 единиц специальной и спасательной техники. В городе также работает звено региональной диспетчерской службы «112», которая обеспечивает вызов всех экстренных оперативных служб по единому номеру. Кроме того, Реутов полностью охвачен системами оповещения населения, создан запас резервных источников аварийного электроснабжения для нужд жизненно важных объектов города.
По данным Реутовского информагентства, в соответствии с перспективным планом, утвержденным главой Реутова Станиславом Каторовым, идет работа по дальнейшему внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Сейчас в нем уже функционируют централизованная служба пожарной сигнализации «Мониторинг», к которой подключены 40 муниципальных объектов, и система видеонаблюдения с 569 видеокамерами. До конца текущего года к «Безопасному городу» в рамках областной программы планируют подключить все основные службы мониторинга объектов ЖКХ, электро-, газо-, теплоснабжения, а также системы экологического контроля.
РИАМО: последние новости
Москвича подозревают в распространении детского порно Посылку с радиоактивным барометром задержали в аэропорту «Домодедово» Оказание медпомощи всем желающим станет приоритетом при работе властей в Волоколамске
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому22
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России474
Тест: Знаете армейский жаргон?20
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан74
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение