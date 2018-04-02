В Реутове создали финансовый резерв в размере 33 млн рублей на случай ЧС

В бюджете Реутова создан финансовый резерв в размере 33 миллионов рублей на случай ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, сообщил в понедельник глава города Станислав Каторов

«Финансовые средства в сумме около 33 миллионов рублей зарезервированы в бюджете Реутова. Они предназначены на случай ликвидации последствий возможных аварий природного и техногенного свойства, иных форсмажорных ситуаций, от которых, как показывает практика, не застрахован никто. Имея такой резерв, администрация города сможет оперативно реагировать на вызовы стихии», — сказал Каторов.

Он напомнил, что в состав служб оперативного реагирования Реутова входят 427 человек личного состава и свыше 100 единиц специальной и спасательной техники. В городе также работает звено региональной диспетчерской службы «112», которая обеспечивает вызов всех экстренных оперативных служб по единому номеру. Кроме того, Реутов полностью охвачен системами оповещения населения, создан запас резервных источников аварийного электроснабжения для нужд жизненно важных объектов города.

По данным Реутовского информагентства, в соответствии с перспективным планом, утвержденным главой Реутова Станиславом Каторовым, идет работа по дальнейшему внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Сейчас в нем уже функционируют централизованная служба пожарной сигнализации «Мониторинг», к которой подключены 40 муниципальных объектов, и система видеонаблюдения с 569 видеокамерами. До конца текущего года к «Безопасному городу» в рамках областной программы планируют подключить все основные службы мониторинга объектов ЖКХ, электро-, газо-, теплоснабжения, а также системы экологического контроля.