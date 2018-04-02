Рядом с Дендропарком в Старом Крюково предлагают сделать понтон для рыбалки

На портале электронных референдумов стартовало голосование по проекту благоустройства Большого городского пруда и зоны отдыха «Парк Победы» в Зеленограде.

Как сообщается в описании к опросу, проект изменений уже разработан и включает в себя ремонт каскадного фонтана, замену систем освещения, асфальтового покрытия, обустройство дорожек для бегунов и велосипедистов, восстановление газонов.

Кроме того, предлагается дополнить парк новыми функциями, не изменяя планировку зоны отдыха. В частности, предусмотрено благоустройство детских игровых площадок с песочной и водяной фермами, горками, зоной для занятий воркаутом и спортивными игровыми площадками. Все новые функции парка предлагается сконцентрировать на понтоне вдоль северного берега Большого городского пруда со стороны Центральной площади. В летнее время там может работать площадка для танцев и лодочная станция. В зимнее время пространство можно использовать как каток.

На южном берегу пруда, на стороне дендропарка, проектом предусмотрено создание еще одной понтонной набережной с местами для рыбалки.

В голосовании уже приняли участие около 1,2 тыс. респондентов. 90% из них поддерживают проект, 4% считают, что решение должны принимать специалисты, 6% зеленоградцев довольны и нынешним состоянием набережных.