Аттракционы в парках Москвы ждут посетителей в новом сезоне

МОСКВА , 2 апреля. / ТАСС /. Мосгорпарк приглашает жителей и гостей столицы на парковые аттракционы.

"В наших парках есть аттракционы и для взрослых, и для самых маленьких, от всем знакомых каруселей и веревочных парков до развлечений в виртуальной реальности", — рассказали в объединенной дирекции «Мосгорпарка».

Веревочные парки

В парке «Фили» веревочный парк находится на главной аллее. Здесь можно выбрать один из девяти маршрутов, которые делятся по уровню физической нагрузки и протяженности.

В парке Олимпийской деревни гости могут попробовать свои силы на трех маршрутах веревочных парков: низкий, средний и высокий уровни сложности. Этот парк работает круглосуточно.

Канатный парк ждет посетителей и в Парке Победы. «Его высота — порядка девяти метров. Комплекс состоит из 60 препятствий, в том числе подвесные мосты из канатной сетки и бревен, змейка из досок, переправа с деревянными перилами и другие», — рассказали в «Мосгорпарке».

Для категории «3+»

Большой выбор аттракционов для детей от трех лет представлен в Бабушкинском и в Воронцовском парках. В Воронцове в новом сезоне будет работать «водный» аттракцион — бассейны для катания на бамперных лодках. А в Бабушкинском парке дети уже сейчас могут покататься на драконах, самолетах и воздушных шарах так называются карусели и качели для маленьких гостей. Также для них в парке установлено мини-колесо обозрения, работает автодром и 5D-кинотеатр со спецэффектами брызг и ветра в лицо.

В парке «Фили» есть целый «Городок аттракционов», где каждый ребенок сможет выбрать развлечение по душе: покататься на каруселях, пострелять в тире, попрыгать на батуте, посидеть за рулем электромашины или паровоза.

В Измайловском парке есть сразу две площадки развлечений. В центральной части парка — аттракционы для маленьких: карусели «Самолеты», «Игрушечная цепочка», «Шоколадные чашки». В северной части — площадка аттракционов для всей семьи. В апреле здесь откроется веревочный городок.

В парке Победы на Поклонной горе все 15 аттракционов стилизованы под боевые самолеты, танки и бронепоезда 1940-х годов. Городок был обновлен в 2015 году к 70-летию Великой Победы. Посетителям предлагается, например, поучаствовать в «Морском бое» (водном аттракционе), а также прокатиться на «Небесном тихоходе», на «Бронепоезде» (американских горках) или «Транспорте Победы».

В парке «Кузьминки» аттракционы рассчитаны на детей от двух лет и школьников, но есть и развлечения для взрослых. Большинство аттракционов здесь работают круглогодично. Детей приглашают покататься на бамперных машинках, каруселях и поиграть в аэрохоккей.

Для экстремалов

В парке «Сокольники» на Песочной аллее установлен аттракцион Air Race с мертвой петлей. Как говорят в парке, это аналог одного из самых посещаемых аттракционов в Центральном парке Нью-Йорка

Здесь же расположена батутная арена Just Jump площадью 400 кв.м, где с посетителями работает команда профессиональных джамперов.

Панорамы и виртуальность

В Центральной части Измайловского парка находится Большое колесо обозрения высотой около 50 метров оно из самых больших в Москве. Также в парке работает Малое колесо высотой 30 м. С высоты птичьего полета можно увидеть красоты парка и близлежащие достопримечательности.

В самом новом парке в центре Москвы «Зарядье» предлагают взглянуть на столицу другими глазами, посетив виртуальный аттракцион «Полет над Москвой». Он представляет собой кинозал с 13-метровым полусферическим экраном, генераторами ветра, дыма и запахов. «Вы садитесь в кресло, пристегиваетесь, как в самолете, и шоу начинается. Платформа под вами двигается, поднимается вертикально, и вы проноситесь мимо знаменитых высоток Москвы, небоскребов, монастырей и храмов, новых стадионов, магистралей, парков, центральных улиц и скверов», поясняют в «Мосгорпарке».

Также Зарядье приглашает окунуться в прошлое столицы с помощью «Машины времени». «Погрузиться в историю позволят зал с интерактивным полом, на который также проецируется изображение, круговой экран высотой пять метров, 32-канальная звуковая система, а также генераторы ветра, дыма и запахов. Вам не придется сидеть в кресле по залу можно свободно перемещаться», рассказали в «Мосгорпарке».