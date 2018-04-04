Ещё
Не все торговые центры Ижевска будут обеспечены водой в случае пожара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Не все торговые центры Ижевска будут обеспечены водой в случае пожара 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Размещенные в бывших заводских корпусах торговые центры Ижевска в случае возникновения не смогут в полной мере обеспечить систему пожаротушения водой. Об этом рассказал директор «Ижводоканала» Владислав Катаев. По его словам, застройщики обязаны вместе с разрешением на строительство или капитальный ремонт здания получать технические условия на подключение к водопроводным сетям, где предусмотрены нормативы расхода воды на пожаротушение.
В полном объеме технические условия выполнены торговыми центрами «Талисман», «Флагман», «Петровский», «Италмас», «Столица», «КиТ», «Сигма», «Азбука ремонта», гипермаркетами «Магнит» на Молодежной, «Ашан», «Лента», «Метро». Не выполнены соответствующие требования в торговых центрах «Армада», гипермаркете «Три банана», «Леон», «Аксион», «Гвоздь», «Аврора парк», «Эльгрин», «Омега», «Алые паруса», «Строй порт» и других торговых объектах, которые расположены на территории бывших промышленных предприятий. Как отметил в своих соцсетях глава Ижевска Юрий Тюрин, существующие сети не могут обеспечить потребность систем пожаротушения необходимым количеством воды в бывших цехах заводов.
По данным пресс-службы города, в настоящее время в столице Удмуртской Республики действуют 3 розничных рынка, 534 предприятия сети общественного питания и 2634 предприятия стационарной розничной торговли, в том числе 86 торговых центров, 6 из них — крупные торгово-развлекательные комплексы.
В Ижевске проводят проверки торговых центров
Uploaded by ИА Сусанин on 2018-04-03.
ИА «Сусанин»: последние новости
В Ижевске 4 апреля проверят систему централизованного оповещения Систему оповещения проверят в Удмуртии 4 апреля Молочные реки: в Удмуртии прошел Молочный форум
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина может потерять право прохода через Керченский пролив206
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
Россия испытала противоспутниковое оружие109
Российские корабли восхитили американцев123
Доллар достигнет пика24
Видео
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
«Аэрофлот» отозвал иск к жене Аршавина
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение