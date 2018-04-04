Не все торговые центры Ижевска будут обеспечены водой в случае пожара

Ижевск. Удмуртия . Размещенные в бывших заводских корпусах торговые центры Ижевска в случае возникновения не смогут в полной мере обеспечить систему пожаротушения водой. Об этом рассказал директор «Ижводоканала» Владислав Катаев. По его словам, застройщики обязаны вместе с разрешением на строительство или капитальный ремонт здания получать технические условия на подключение к водопроводным сетям, где предусмотрены нормативы расхода воды на пожаротушение.

В полном объеме технические условия выполнены торговыми центрами «Талисман», «Флагман», «Петровский», «Италмас», «Столица», «КиТ», «Сигма», «Азбука ремонта», гипермаркетами «Магнит» на Молодежной, «Ашан» , «Лента», «Метро». Не выполнены соответствующие требования в торговых центрах «Армада», гипермаркете «Три банана», «Леон», «Аксион», «Гвоздь», «Аврора парк», «Эльгрин», «Омега», «Алые паруса», «Строй порт» и других торговых объектах, которые расположены на территории бывших промышленных предприятий. Как отметил в своих соцсетях глава Ижевска Юрий Тюрин , существующие сети не могут обеспечить потребность систем пожаротушения необходимым количеством воды в бывших цехах заводов.

По данным пресс-службы города, в настоящее время в столице Удмуртской Республики действуют 3 розничных рынка, 534 предприятия сети общественного питания и 2634 предприятия стационарной розничной торговли, в том числе 86 торговых центров, 6 из них — крупные торгово-развлекательные комплексы.

В Ижевске проводят проверки торговых центров

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-04-03.