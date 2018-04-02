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На Сахалинском медиафоруме обсудят перспективы развития региональных СМИ
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На Сахалинском медиафоруме обсудят перспективы развития региональных СМИ 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
На мероприятии эксперт расскажет об основных проблемах, поддержке и перспективах развития региональных СМИ.
«В самом конце прошлого года был создан Комитет по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций ТПП РФ, который я возглавил, — рассказал Игорь Потоцкий. — Комитет будет содействовать решению актуальных задач отрасли, поскольку в своем составе он объединил в полном смысле всё профессиональное сообщество современных медиа. Особое внимание мы уделим региональным средствам массовой информации, которые сейчас особенно остро нуждаются, как в понимании собственных перспектив, так и в помощи и поддержке. На Медиафоруме я хотел бы рассказать, с какими инициативами в интересах отрасли мы уже выступили, поделиться планами, а также обсудить с участниками, какие еще вопросы требуют немедленного решения. Мое выступление будет интересно руководителям региональных СМИ и специалистам, курирующим информационную политику органов власти».
Cправка:
Игорь Потоцкий — генеральный директор компании ООО «СТП Сейлз Хаус». Закончил Институт иностранных языков имени Мориса Тореза (первый язык — португальский, второй — английский). Работал на Московском радио (вещание на заграницу). В 1990 году пришел на телевидение. Работал на программах «Эхо недели», затем в новостях на Первом канале. В течение шемти лет вел на НТВ утреннюю программу, которая называлась сначала «Финансы и бизнес», потом «Большие деньги». В 2017 году возглавил Комитет по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Торгово-промышленной палаты РФ.
Первый международный МедиаФорум российских островов пройдет 12-13 апреля в Сахалинском государственном университете.
Принять участие в мероприятии можно, зарегистрировавшись на сайте медиафорумсахалин.рф. Участие бесплатное.
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