4 апреля в Зеленограде пройдет бесплатный семинар для бухгалтеров, финансовых директоров и IT-специалистов

4 апреля в 10.00 в бизнес-инкубаторе Зеленограда состоится бесплатный единый семинар «1С» для бухгалтеров, финансовых директоров, IT-специалистов и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса.

Семинар пройдет по адресу: Зеленоград, улица Юности, д. 8, 3-й этаж, конференц-зал. Начало очной регистрации — с 9.30. Продолжительность семинара — 4 часа.

Организатор мероприятия — ведущая фирма 1С: Франчайзи в Зеленограде ООО «БЦ Профит», информационный партнер — Центр услуг для бизнеса по Зеленограду ГБУ «Малый бизнес Москвы».

В программе:

— 1C-Отчетность за 1 квартал 2018 года Новое в «зарплатной» отчетности;

— НДС: новое в законодательстве и автоматизации на практических примерах;

— Изменения в налогообложении: транспорт, земля, имущество. Поддержка в «1С:Бухгалтерии 8»;

— «1С:Зарплата и управление персоналом 8», редакция 3 — новые возможности учета и расчета зарплаты, переход с предыдущих версий;

— 54-ФЗ. Готовые решения для автоматизации розницы от «1С»;

— Онлайн ккт К1-Ф. Касса № 1 — удобно, просто, надежно;

— Как минимизировать налоговые риски и обезопасить себя при проверках контролирующих органов;

— Вопросы специалистам.

Спикерами выступят специалисты ООО «БЦ Профит». Также на семинаре планируется выступление представителей контролирующих органов.

Предварительная запись по телефонам: 8 (499) 734-82-57; 8 (499) 736-65-51; 8 (495) 944-73-23; 8 (495) 944-51-07 либо по электронной почте: info@bcprofit.ru. Подробности по ссылке.