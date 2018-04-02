«Опора России» поднимет на Ялтинском форуме тему легализации крымского бизнеса

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» планирует поднять на предстоящем Ялтинском экономическом форуме тему легализации малого и среднего бизнеса в Крыму Севастополе . Собеседник агентства в рамках совещания в Екатеринбурге с участием генерального прокурора РФ Юрия Чайки рассказал, что одна из проблем на полуострове и в крымском городе — очень много теневого малого, микробизнеса, легализации которого будет посвящена одна из тем предстоящего Ялтинского экономического форума.

Целый пакет инвестиционных соглашений, включая соглашение о подготовке прямого судоходного сообщения между Республикой Крым и Сирией , будет подписан на Ялтинском международном экономическом форуме.

«Мы примем участие в форуме, где поднимем вопрос о легализации крымского бизнеса», — сказал Калинин.

Он уточнил, что при Украине представители малого бизнеса не спешили «узаконивать свои отношения с государством». По его словам, проблему легализации теневого бизнеса мы обсуждали с главой Республики и главой Севастополя.

Ялтинский международный экономический форум пройдет с 19 по 21 апреля. Ожидается, что участие в нем примут участие более 3 тысяч делегатов из России.