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«Опора России» поднимет на Ялтинском форуме тему легализации крымского бизнеса
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«Опора России» поднимет на Ялтинском форуме тему легализации крымского бизнеса 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» планирует поднять на предстоящем Ялтинском экономическом форуме тему легализации малого и среднего бизнеса в Крыму и Севастополе. Собеседник агентства в рамках совещания в Екатеринбурге с участием генерального прокурора РФ Юрия Чайки рассказал, что одна из проблем на полуострове и в крымском городе — очень много теневого малого, микробизнеса, легализации которого будет посвящена одна из тем предстоящего Ялтинского экономического форума.
Целый пакет инвестиционных соглашений, включая соглашение о подготовке прямого судоходного сообщения между Республикой Крым и Сирией, будет подписан на Ялтинском международном экономическом форуме.
«Мы примем участие в форуме, где поднимем вопрос о легализации крымского бизнеса», — сказал Калинин.
Он уточнил, что при Украине представители малого бизнеса не спешили «узаконивать свои отношения с государством». По его словам, проблему легализации теневого бизнеса мы обсуждали с главой Республики и главой Севастополя.
Ялтинский международный экономический форум пройдет с 19 по 21 апреля. Ожидается, что участие в нем примут участие более 3 тысяч делегатов из России.
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