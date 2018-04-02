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Сбежавшая из цирка обезьяна патрулирует улицы Краснодара: видео
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Сбежавшая из цирка обезьяна патрулирует улицы Краснодара: видео 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
К счастью, сотрудники цирка смогли поймать своего агрессивного и обеспокоенного необычной обстановкой подопечного.
В центре Краснодара поймали крупную цирковую обезьяну, которая прогуливалась по городу. Она сбежала из цирка Гии Эрадзе, как сообщает портал «Кубанские новости».
Удивленное и обеспокоенное непривычной обстановкой животное осваивало территорию на улице Октябрьской, передвигаясь между автобусными остановками и пугая людей. Жители Краснодара с безопасного расстояния снимали обезьяну на видео.
В какой-то момент животное нашли сотрудники цирка. Однако озадаченная и расстроенная обезьяна по кличке Ричард долго не давалась в руки даже им. К счастью, животное удалось поймать и вернуть в место пребывания.
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