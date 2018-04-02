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В Надыме нашли героя знаменитого снимка, который «подарил друзьям» город
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В Надыме нашли героя знаменитого снимка, который «подарил друзьям» город 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Журналисты корпоративного издания «Газовик» «Газпром добыча Надым» нашли героя снимка, который в свое время облетел всю Россию как символ романтиков освоения Крайнего Севера.
Это чёрно-белый снимок, на котором надымчанин Евгений Мамин держит в руках несколько кирпичей, на каждом из которых написано по одному слову. Вместе они складываются в надпись «Не каждому дано так щедро жить — друзьям на память города дарить».
Героя снимка нашли 44 года спустя. Журналисты встретились с Евгением Маминым на том же месте, у здания бывшего детского сада «Оленёнок» (сейчас это офис Инженерно-технического центра ООО «Газпром добыча Надым»).
Мамин рассказал, что снимок сделан поздней осенью.
«Я молодой тогда ещё был! Только приехал в Надым по комсомольской путёвке, отслужив два года в армии, на границе. Занимались мы тогда сооружением хозяйственной постройки на территории бывшего детского сада «Оленёнок». На крыше этого хозблока меня и фотографировал мой товарищ Максим Веремей, причём моим же фотоаппаратом, который я иногда брал с собой на работу», — рассказал герой снимка.
Идея фото родилась в тот момент, когда Мамин собрался поднести кирпичи к месту кладки. Слова написали куском штукатурки. Северный город буквально вырос на глазах строителя.
Сейчас Евгений Мамин живет в Надыме со своей супругой. Их дети — дочь и сын — выросли здесь же. А своё главное хобби — фотографию — Евгений Мамин не оставляет и по сей день.
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