В Надыме нашли героя знаменитого снимка, который «подарил друзьям» город

Журналисты корпоративного издания «Газовик» « Газпром добыча Надым » нашли героя снимка, который в свое время облетел всю Россию как символ романтиков освоения Крайнего Севера.

Это чёрно-белый снимок, на котором надымчанин Евгений Мамин держит в руках несколько кирпичей, на каждом из которых написано по одному слову. Вместе они складываются в надпись «Не каждому дано так щедро жить — друзьям на память города дарить».

Героя снимка нашли 44 года спустя. Журналисты встретились с Евгением Маминым на том же месте, у здания бывшего детского сада «Оленёнок» (сейчас это офис Инженерно-технического центра ООО «Газпром добыча Надым»).

Мамин рассказал, что снимок сделан поздней осенью.

«Я молодой тогда ещё был! Только приехал в Надым по комсомольской путёвке, отслужив два года в армии, на границе. Занимались мы тогда сооружением хозяйственной постройки на территории бывшего детского сада «Оленёнок». На крыше этого хозблока меня и фотографировал мой товарищ Максим Веремей, причём моим же фотоаппаратом, который я иногда брал с собой на работу», — рассказал герой снимка.

Идея фото родилась в тот момент, когда Мамин собрался поднести кирпичи к месту кладки. Слова написали куском штукатурки. Северный город буквально вырос на глазах строителя.

Сейчас Евгений Мамин живет в Надыме со своей супругой. Их дети — дочь и сын — выросли здесь же. А своё главное хобби — фотографию — Евгений Мамин не оставляет и по сей день.