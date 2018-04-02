Росгеология надеется на ускорение иркутскими властями процесса передачи собственности БЦБК

По его словам, передача объектов в собственность необходима для начала работ на полигонах с отходами, накопившимися за 50 лет работы БЦБК. Их дальнейшее нахождение на берегу Байкала угрожает его экологии.

"Ни один объект Байкальского ЦБК не был передан на баланс Росгеологии. Таким образом приступить непосредственно к работам по проекту ликвидации отходов пока невозможно. Сложившаяся ситуация пока препятствует реализации проекта, и, безусловно, необходимо ускорение этого процесса", — сказал он.

Ранее сообщалось, что структура Росгеологии «РГ— Экология» станет единственным исполнителем работ по рекультивации отходов БЦБК, отмечалось, что компания готова к ней приступить в ближайшее время. При этом иркутские власти сообщали о передаче в собственность 29 объектов комбината, включая карты-накопители и очистные сооружения.

Как пояснил Сергеев, для прохождения этой процедуры «со стороны холдинга был подготовлен полный пакет необходимых документов, которые сейчас находятся на рассмотрении в соответствующих ведомствах».

О БЦБК

БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году. Решение о поэтапном закрытии целлюлозного производства на Байкале было озвучено в феврале 2013 года, с сентября того же года прекращена варка целлюлозы. На картах-накопителях БЦБК — порядка 6,5 млн тонн шлам-лигнина — вещества, которое выделяется при производстве целлюлозы.