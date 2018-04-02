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Преемственность поколений и патриотизм. Ямальцы в Кургане поддержали проект ко Дню Победы
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Преемственность поколений и патриотизм. Ямальцы в Кургане поддержали проект ко Дню Победы 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Кургане стартовал ямальский патриотический проект «Знамя Победы».
В мероприятии, которое прошло в областном краеведческом музее, приняли участие представители землячества ЯНАО, Школы вожатых при представительстве округа, общественных организаций, а также волонтеры Победы и бойцы студенческих строительных отрядов.
Руководитель представительства ЯНАО в Курганской области Елена Рудовская рассказала о проекте «Знамя Победы» на Ямале. Она отметила, что идею поддержал глава региона Дмитрий Кобылкин, он же дал официальный старт проекту, собственноручно изготовив первую копию Знамени Победы и передав её волонтерам.
Сотрудники Курганского областного краеведческого музея познакомили участников мероприятия с основными этапами Берлинской наступательной операции, с историей Знамени Победы, а также рассказали, где хранится государственная реликвия. Присутствующие посмотрели документальные кадры из видеохроники о взятии Берлина, также прозвучали песни о войне, — сообщила ИА «Север-Пресс» эксперт представительства ЯНАО в Курганской области Маргарита Зяблова.
Право изготовить копию Знамени Победы предоставили почетным гостям — ветерану Великой Отечественной войны, гвардии майору медицинской службы, ветерану воздушно-десантных войск Вере Васильевне Бондаревой, председателю Совета ветеранов ЯНАО в Курганской области Федору Семянникову, руководителю программы оборонно-спортивного окружного лагеря «Патриот Ямала», лучшей вожатой Екатерине Птициной. Также участие в изготовлении копии Знамени Победы приняли командир строительного студенческого отряда «Медведь» Аскар Амангельдин, студент Курганского государственного университета из Муравленко Василий Бураханов и командир 11 «КА» класса школы №23 Дмитрий Иванов.
Накануне празднования Дня Победы копии знамени передадут в 232 «Пражскую» Краснознаменную ордена Суворова второй степени реактивную артиллерийскую бригаду, дислоцированную в поселке Плановый Курганской области, соотечественникам в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области и в музей «Боевой Славы» курганской школы № 23.
Отметим, проект «Знамя Победы» проводят для патриотического воспитания молодёжи, установления преемственности поколений, информирования общества об исторических событиях Великой Отечественной войны. Он приурочен к 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Организатором и координатором проекта является департамент международных и внешнеэкономических связей ЯНАО.
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