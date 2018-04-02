В Выборге пытаются решить вопрос о неплатежах и многомиллионных долгах ТСЖ

На совещании, которое проходит 2 апреля в здании выборгской администрации, пытаются решить вопрос о неплатежах ТСЖ, уже приведших к ограничению поставки тепла в дома Выборга . Чтобы как-то вразумить неплательщиков, на совещание пришёл даже прокурор района Шишкин.

Как сообщает ivbg.ru из зала, в котором проходит заседание, ограничения на поставки тепла на выборгские котельные пока никто не отменял. При этом всем собравшимся ясно, что из-за погодных условий дома необходимо отапливать на 100%, в то время как средств на это из-за долгов ТСЖ не хватает. В зале собрались представители большинства ТСЖ, за которыми числятся долги, чтобы попробовать прийти к решению этой проблемы мирным путём.

Больше всего вопросов возникло к ТСЖ «Единство Плюс»: из документа, который был представлен к ознакомлению, видно, что ООО «Единство» и «Единство Плюс» имеют полмиллиона задолженности, а общая её сумма достигает 23 млн рублей. При этом на совещании выяснилось, что «Единство» опять водит всех за нос. Представитель ТСЖ-должника открыто и честно заявляет, что уже решает вопрос с «УК по ЖКХ», но представитель «УК по ЖКХ», который также находится в зале, опроверг сказанное и заявил, что ни одного звонка от представителей «Единства» не было.

При этом под грозным взглядом прокурора района некоторые представители ТСЖ начинают прислушиваться к решению вопроса. Так, «Изогнутая, 7» уже перечислило миллион рублей в счёт своего долга.