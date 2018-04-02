Воспитанники воскресной школы в Текстильщиках посетили Николо-Перервинский монастырь

Напомним, что храм святого благоверного князя Андрея Боголюбского расположен по адресу улица Окская, 2/15 (пересечение с Волжским бульваром). (мю)

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