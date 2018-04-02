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Воспитанники воскресной школы в Текстильщиках посетили Николо-Перервинский монастырь
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Воспитанники воскресной школы в Текстильщиках посетили Николо-Перервинский монастырь 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: Управа района Текстильщики
Воспитанники третьего и четвертого классов воскресной школы для детей «Княжичи», которая действует при храме святого Андрея Боголюбского на Волжском, осмотрели достопримечательности Николо-Перервинского монастыря. Об этом рассказал настоятель храма Кирилл Краев.
— Мало кто знает, что Иверский собор монастыря, построенный в начале ХХ века, является одним из самых больших в Москве. Его высота с крестом достигает 70 метров. В советское время в нем располагался завод, а в 90-е годы его вернули церкви. Теперь на территории монастыря действуют четыре храма, семинария, несколько корпусов общежития, рядом с обителью находится православная гимназия. У монастыря есть свое небольшое хозяйство — огород, теплицы, питомник, куда пригласили детей летом, — рассказал Кирилл Краев.
Напомним, что храм святого благоверного князя Андрея Боголюбского расположен по адресу улица Окская, 2/15 (пересечение с Волжским бульваром). (мю)
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