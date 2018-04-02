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Королева не обращает внимания на слухи о муже
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Королева не обращает внимания на слухи о муже 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
В середине марта в Сеть попало видео с приватной вечеринки в ночном клубе города Волгодонска с участием Сергея Глушко, более известного как Тарзан. В кадре артист исполняет эффектный танец, держа в своих объятиях пышнотелую брюнетку.
Этот случай не на шутки разозлил поклонников его супруги Наташи Королевой, бурно раскритиковавших поведение шоумена, а некоторые даже сочли это веской причиной для развода. Однако, по словам исполнительницы, в Интернете и без того «огромное количество всего, что касается нашей семьи, как правило, незаконного».
«Мой супруг является по своему увлечению артистом стриптиза. Что такое стриптиз? Он предполагает обнажение на сцене. Мы с мужем 17 лет. Поверьте, я уже давно ни на что не реагирую!» — цитирует певицу Sobesednik.ru.
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