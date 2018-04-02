Москвич уговорил школьницу сделать интимные фото и разослал их ее знакомым

«По данным следствия, мужчина не позднее 30 января текущего года познакомился в социальных сетях с девочкой 2003 г. рождения и склонил ее к изготовлению и передаче ему фотографий откровенного содержания. В дальнейшем после отказа несовершеннолетней предоставлять новые аналогичные фотографии подозреваемый распространил в интернете имеющиеся у него снимки девочки среди ее знакомых», — сказала собеседница агентства.

Сотрудники СК установили подозреваемого и возбудили против него уголовное дело о распространении детской порнографии в сети. Как отметила Ю. Иванова, следователи устанавливают местонахождение фигуранта и проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.