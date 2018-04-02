Москвич уговорил школьницу сделать интимные фото и разослал их ее знакомым 

Жителя столицы подозревают в распространении в интернете детской порнографии, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
«По данным следствия, мужчина не позднее 30 января текущего года познакомился в социальных сетях с девочкой 2003 г. рождения и склонил ее к изготовлению и передаче ему фотографий откровенного содержания. В дальнейшем после отказа несовершеннолетней предоставлять новые аналогичные фотографии подозреваемый распространил в интернете имеющиеся у него снимки девочки среди ее знакомых», — сказала собеседница агентства.
Сотрудники СК установили подозреваемого и возбудили против него уголовное дело о распространении детской порнографии в сети. Как отметила Ю. Иванова, следователи устанавливают местонахождение фигуранта и проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.