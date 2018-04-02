Госдума: Журналистское сообщество само может справиться с «фейковыми» новостями 

Журналистское сообщество само может справиться с проблемами появления «фейковых» новостей. Об этом в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» во время пресс-конференция на тему: «Черный „хайп“: Когда за „фейковые“ новости начнут наказывать?» рассказал член комитета ГД по бюджету и налогам Евгений Федоров, который предлагает внести правки в законопроект «О саморегулировании СМИ»:
«Разные источники упоминали разное количество жертв трагедии в «Зимней вишне». Есть два пути — путь усиления государственного управления и контроля. Второй — это путь саморегулирования. Я сторонник того, что журналистское сообщество само может справиться с этими проблемами. В эти периоды есть правила воздействия на ситуацию и на тех, кто выходит «за рамки» — вплоть до исключения из организации саморегулирования, что автоматически означает отзыв лицензии. Напомню, с 2013 года к СМИ добавились блогеры, поэтому законопроект нуждается в корректировке. Они тоже должны входить в эту систему саморегулирование», — отметил Евгений Федоров.
Между тем, Киев не собирается выдавать России пранкера Евгения Вольнова, распространявшего ложную информацию о количестве погибших при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом сообщила официальный представитель украинской Службы безопасности Елена Гитлянская.
В свою очередь Следственный комитет России возбудил в отношении пранкера уголовное дело о «возбуждении ненависти или вражды». А Басманный суд Москвы арестовал его заочно.