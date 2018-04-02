Госдума: Журналистское сообщество само может справиться с «фейковыми» новостями

«Разные источники упоминали разное количество жертв трагедии в «Зимней вишне». Есть два пути — путь усиления государственного управления и контроля. Второй — это путь саморегулирования. Я сторонник того, что журналистское сообщество само может справиться с этими проблемами. В эти периоды есть правила воздействия на ситуацию и на тех, кто выходит «за рамки» — вплоть до исключения из организации саморегулирования, что автоматически означает отзыв лицензии. Напомню, с 2013 года к СМИ добавились блогеры, поэтому законопроект нуждается в корректировке. Они тоже должны входить в эту систему саморегулирование», — отметил Евгений Федоров.

Между тем, Киев не собирается выдавать России пранкера Евгения Вольнова , распространявшего ложную информацию о количестве погибших при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом сообщила официальный представитель украинской Службы безопасности Елена Гитлянская.