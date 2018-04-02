Uber для бизнеса: как забыть про поиск клиентов и заняться делом

Uber и другие подобные ему компании — величайшее благо, не только для обычных пользователей (с этим все понятно, никто не любит переплачивать), а в первую очередь для предпринимателей. В чем главная заслуга всех «убероподобных»? Эти сервисы дают предпринимателю возможность подключиться к одному единственному сайту или приложению, забыть про маркетинг и сконцентрироваться на своей работе, обслуживая клиентов. За клиентами больше не нужно гоняться — просто занимайся своим делом.

На рынке авиабилетов есть централизованные онлайн-системы, которые работают еще с 60-х годов (даже в СССР была своя система — «Сирена»). Поэтому продажа билетов никогда не была для авиакомпаний сложностью: подключился и все — билетами торгуют другие участники системы, которые хотят заработать свой процент. То же самое с отелями, у которых тоже такие системы, даже несколько — Amadeus, Galileo, Wordspan и Sabre. Отели подключаются к одной из них и могут больше не заниматься привлечением клиентов. Немецкая GetYouGide делает то же самое для туроператоров и музеев: собирает их предложения на сайте для продажи онлайн. Поставщик экскурсий или гид присоединяется к сайту, и билеты продаются сами.

Мы работаем в туризме, поэтому многие примеры будут из той же сферы. Но я абсолютно убежден, что на любом рынке найдется такой мощный канал продвижения, который избавит предпринимателя от необходимости искать клиентов и даст возможность сконцентрироваться на продукте. Иными словами, на каждом рынке, даже на самом диком, есть свой «убер» , даже если он не подозревает о том, что для своих партнеров он играет эту роль.

Я начинал предпринимательскую деятельность несколько лет назад на Сахалине с торговли цветов. В свое время я перепробовал много маркетинговых инструментов. Например, раздавал цветы бесплатно, но это, кроме убытков, ничего не дало. Еще мы обвешивали город плакатами целующихся Брежнева и Хонекера на 8 марта и получили эффект, но чиновники заставили нас снять плакаты через суд. В итоге нашлось элегантное решение: два «мега-пакета» рекламы на местном сайте заменили все остальное.

Тут нужно объяснить, что на Сахалине есть интернет-ресурс «Сах. Ком», основанный еще в 1990-х годах местным программистом-энтузиастом Альбертом Ли и заменивший на острове «Яндекс» . Это первый сайт, на который заходят сахалинцы, открывая браузер. Самые прозорливые местные предприниматели смекнули, что с помощью «Сах. Ком» можно раз и навсегда решить для себя вопрос продвижения. Даешь рекламу, и занимаешься своим делом — продаешь машины, суши, товары для рыбалки и все, что еще может понадобиться на Сахалине — не занимаясь маркетингом вообще.

Другая история про хостинг-провайдера из Москвы , который перепробовал много разных способов увеличить число клиентов. Они продвигались с помощью контекстной рекламы, активно занимались PR, запускали даже благотворительное движение. Маркетинг отнимал много усилий и креативной энергии, и несколько лет компания работала в ноль — хостинг же не назовешь сверхприбыльным бизнесом. Все решила одна идея — договориться о партнерстве с «1С-Битрикс», компанией с очень высокой выставочной активностью. Под «1С-Битрикс» разработали продукт, на его мероприятиях ставили стенд, и получили доступ 100-тысячной аудитории партнеров компании, и каждый пользуется хостингом.

Когда ты, наконец, находишь способ закрыть проблему продвижения одним махом, получаешь шанс совершить скачок. Агрегатор туров и экскурсий Rezdy вообще построил всю рекламную кампанию на этой идее. Он собрал на своем сайте истории клиентов, которые рассказывают, что произошло с их бизнесом после того, как они «уберизировались» — о достижениях больших и маленьких. Семейная компания по прокату мотоциклов открыла два магазина, где ими торгует. Организатор вертолетных туров на 75% сократил время, которое прежде тратил на телефонные разговоры.

Советы для тех, кто ищет свой «убер»:

1. По словам Дины Неупокоевой из компании Musement, которая продает билеты и туры в России иностранцам, в Питере до сих пор есть музеи с огромным туристическим потенциалом, куда пускают только по бумажным билетикам, в то время как в Европе билет в музей — это QR-код. Каждому очевидно, что питерскому музею будет сложно с каналами продаж. Дружба с технологиями расширяет круг возможностей.

2. Работать с приложением или модным онлайн-сервисом круто, но не обязательно. Конечно, удобно, когда кто-то уже сделал под вас готовую онлайн-площадку, ваш бизнес тоже «оцифрован» и идеально в нее интегрируется. Но на самом деле «уберизация» — это не конкретный сервис, а бизнес-подход, применимый и в онлайне, и в офлайне. «Убером» может быть торговая площадка, сайт объявлений, бизнес-партнер, все что угодно.

3. Не бойтесь банальностей. Если вы торгуете подержанными машинами из Японии во Владивостоке , то выбора нет. Все ваши конкуренты торгуют на рынке «Зеленый угол», туда же приходят все клиенты, значит, там нужно быть и вам. Арендуйте там место, и на время забудьте об экспериментах.

4. Конечно, «уберы» придуманы для начинающих предпринимателей и малого бизнеса, который бережет ресурсы перед тем как шагнуть на следующую ступень, где потребуются уже серьезные вложения в маркетинг. Кому-то этот шаг совершать и не захочется. На эту тему байка снова из Германии . Большинство немецких фермеров занимаются семейным бизнесом и не берут наемных сотрудников. Если возьмут — бизнес потеряет стабильность. Чтобы оправдать зарплату сотрудника, поголовье коров нужно увеличить на 60 животных, а это затраты по строительству, покупке оборудования, и совсем не обязательно увеличение прибыли. Впрочем, я бы на месте немецкого фермера обязательно рискнул.

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