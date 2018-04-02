Где отдохнуть в апреле: 12 лучших направлений

Москва, 2 апреля — «Вести. Экономика». Апрель — один из лучших месяцев для путешествий, и об этом знают все опытные путешественники. Снег уже растаял и установилась теплая погода, а с другой стороны, еще нет изматывающей жары, которая в летний период отравляет жизнь любителям экскурсий. Именно в этот период многие планируют путешествие, которое запомнится надолго. Ниже мы расскажем о 13 лучших направлениях для путешествий в апреле. Вашингтон, США Сотни тысяч туристов едут в Вашингтон в апреле на всемирно известное мероприятие National Cherry Blossom Festival. Этот фестиваль посвящен цветению сакуры, которую город получил в подарок от японского Токио в 1912 году. В рамках фестиваля проходят запуски воздушных змеев, концерты, парады и многие другие события. Фестиваль ежегодно привлекает до 1,5 млн человек. Помимо фестиваля, Вашингтон может быть интересен своими достопримечательностями. Чарльстон, США Апрель — идеальное время для того, чтобы поехать на юг Америки, так как в другое время здесь палит солнце и стоит жара. В апреле в Чарльстоне вы можете прогуляться по историческим улицам города, погулять по пляжу, а также посетить известный ежегодный Festival of Houses and Gardens. Канзас-Сити, США В апреле здесь стоит прекрасная теплая погода, цветут деревья, а город становится идеальным местом для долгих прогулок. Канзас-Сити — это сердце Америки. Этот город стал направлением для семейного отдыха. Здесь множество музеев, зоопарк, парки и возможности для отдыха всей семьей. Гавана, Куба

Кубинская столица переживает стремительные преобразования, и опытные путешественники советуют как можно скорее посетить этот город, пока он не изменился слишком сильно. В апреле здесь стоит прекрасная погода, и путешественники с радостью могут насладиться прогулкой по историческим улицам Старой Гаваны, а также прогуляться по берегу океана. Вальпараисо, Чили

Занимая лишь узкую полосу земли между береговой линией и близлежащими холмами, его центр имеет извилистые мощёные улицы и окружён крутыми утёсами, домами предместий, раскинувшихся по склонам, к которым ведут многочисленные пешеходные дорожки, лестницы и фуникулёры. Городские музеи естествознания, искусства и Морской музей считаются одними из лучших в стране. Муэлле Прат, недавно повторно построенный городской пирс, является рыночной областью, на которой можно приобрести товары и отдохнуть в многочисленных прибрежных ресторанчиках. Вальпараисо — важный культурный центр Чили. Основные учебные заведения: Католический университет, Технический университет Федерико Санта-Мария, консерватория, Военно-морская академия. Музей естественной истории, библиотека «Северин». Рим, Италия

Рим — один из старейших городов мира, древняя столица Римской империи. Самой главной римской достопримечательностью является Колизей, или Амфитеатр Флавиев. Самый большой амфитеатр в Римской империи был построен в 80 году на месте искусственного моря Нерона. Фонтан Треви расположен на одноименной площади. Скульптурная композиция фонтана показывает бога моря Нептуна, который двигается к океану на своей колеснице, запряженной крылатыми конями и юными морскими богами. Недалеко от проспекта Via dei Fori Imperiali находится Форум Романум, который был важнейшим религиозным и политическим центром всей Римской империи. На площади Piazza della Rotonda расположен главный римский храм — Пантеон Кипр

Многие пляжи Кипра награждены Голубым флагом Евросоюза за экологическую чистоту и инфраструктуру. Большинство этих пляжей муниципальные, аренда шезлонгов и зонтиков от солнца на них платная. Город Пафос включён в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО, и также известен тем, что вблизи от него находится бухта Афродиты. По легенде, в этом месте богиня любви и красоты родилась из пены морской. Достопримечательности Кипра представляют собой смесь различных эпох — византийский замок Колосси, в котором Исаак Комнин укрывался от крестоносцев, церковь, в которой Ричард I Львиное Сердце венчался с принцессой Беренгарией Наваррской, венецианские крепости, британское левостороннее движение. Основной достопримечательностью на севере острова является Фамагуста со средневековой Башней Отелло, и «городом-призраком». Географическая близость к ряду средиземноморских стран позволяет проводить для туристов морские круизы в Египет, Израиль, остров Родос или Иорданию. Канарские острова

Острова принадлежат Испании и являются одним из автономных сообществ этой страны. Столиц две, Санта-Крус-де-Тенерифе и Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Здесь круглый год примерно одинаковая температура: не слишком жаркая, оттеняемая приятной океанской свежестью, по-настоящему весенняя. Несмотря на то, что формально Канарские острова принадлежат Испании, атмосфера здесь отнюдь не европейская. Туристы едут сюда за настоящей экзотикой: великолепными тропическими пейзажами, мягкими океанскими волнами, черными вулканическими пляжами и вкусными спелыми фруктами. Водопад Виктория

Виктория — водопад на реке Замбези в Южной Африке. Расположен на границе Замбии и Зимбабве. Водопад Виктория является одной из главных достопримечательностей Южной Африки, относится к Всемирному наследию ЮНЕСКО. Находится на границе двух национальных парков — «Гремящий Дым» в Замбии и «Водопад Виктория» в Зимбабве. Виктория — единственный водопад в мире, одновременно имеющий более 100 метров в высоту и более километра в ширину. Пинанг, Малайзия

Пинанг— штат в Малайзии, расположенный на северо-западном побережье Малаккского полуострова, в малаккском проливе. Пинанг является одним из самых посещаемых мест Азии и основной центр проведения бизнес-форумов. Большая часть населения занята в сфере обслуживания. Развиты водные виды спорта: виндсерфинг, парасейлинг, дайвинг. В Пинанге функционируют 4 гольф-клуба и клубы любителей тенниса, верховой езды, сквоша. В Центре культуры Пинанга, местном этнографическом музее, проходят выступления фольклорных ансамблей, организуются национальные обряды, работает ресторан национальной кухни. Тайвань

Тайвань и сегодня манит путешественников своей великолепной природой: почти 20% его территории — национальные парки и заповедники с эндемичными видами животных и растений. На острове много архитектурных достопримечательностей — памятников китайской, японской и европейской культуры. Гурманы едут сюда, чтобы попробовать чай: он тут один из лучших во всем мире. Токио, Япония

Токио является столицей государства и одним из крупнейших мегаполисов на нашей планете. Кроме того, он представляет собой главный промышленный, финансовый, политический и культурный центр всего восточного региона. Для любого туриста немыслимым было бы побывать в Японии и не посетить её столицу. Это и неудивительно, ведь, несмотря на её современность, здесь почитаются национальные традиции, берущие своё начало много столетий назад. Апрель — месяц цветения сакуры, знаменитой на весь мир.