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Минкомсвязь выступило за внедрение блокчейна в процедуру оформления патентов
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Минкомсвязь выступило за внедрение блокчейна в процедуру оформления патентов 

Газета.Ru 2 часа назад
Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что министерство поддерживает внедрение технологии блокчейн в области интеллектуальной собственности. Об этом сообщает RNS.
"Полностью поддерживаем внедрение блокчейна. Надеемся, он поможет упростить процедуру оформления патентов, автоматизировать ее. В ближайшее время станем свидетелями того, как блокчейн будет применяться и в этой области", — сказал Никифоров.
Он также добавил, что пока неясно, потребуются ли для этого изменения в законодательной базе.
Ранее сообщалось, что первый вице-премьер России Игорь Шувалов рассчитывает, что при формировании нового правительства в мае появится указ о создании единого органа управления интеллектуальной собственностью в стране.
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