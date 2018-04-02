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Сельский чиновник польстился на тридцатку
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Сельский чиновник польстился на тридцатку 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса cdn.postnews.ru  Видимо, зарплата чиновников сельских администраций так мала, что некоторые из них согласны на любую возможность хоть как-то пополнить содержимое собственного бумажника.
Следственный комитет по Владимирской области сегодня заявил о возбуждении уголовного дела в отношении главы администрации Горкинского сельского поселения Киржачского района Михаила Диндяева, предусмотренного ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
По данным следствия, в январе 2018 года к сельскому сити-менеджеру обратился местный житель, желающий получить в аренду земельный участок для личных нужд. Глава администрации озвучил цену вопроса — 30 тысяч рублей. Их следовало перевести на счет одного из местных предпринимателей. Видимо, в данном сельском поселении таким образом действует схема передачи взяток.
По местам жительства, работы и ряда учреждений проведены обыски, изъяты вещественные доказательства, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела. Глава администрации Горкинского сельского поселения на время следствия помещен под домашний арест.
Сельскому чиновнику грозит до 7 лет лишения свободы. От дачи показаний Диндяев пока категорически отказывается.
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