Волочкова влюбилась в поэта Булибекова

Как известно, любовь может нагрянуть совсем нечаянно, когда ее совсем не ждешь. И очередные каникулы Анастасии Волочковой в Таиланде вполне могут закончиться свадьбой. На это намекнула сегодня сама балерина.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

5 Апр 2018 в 10:10 PDT Несколько дней назад Волочкова сообщила о встрече в Таиланде с казахским поэтом и сценаристом Хакимом Булибековым. Анастасия даже опубликовала совместную фотографию с поэтом, причем запечатлена балерина на снимке в момент своей знаменитой растяжки.

Теперь же Волочкова прозрачно намекает на романтические отношения. «Мои дорогие… Пхукет оказался островом волшебства, чудес и любви! Я влюбилась в казахского поэта Хакима Булибекова. Он вскружил мне голову своей поэзией и мощью своего позитива. Что делать? Я мечтала о свадьбе в Париже… Но теперь думаю, не отметить ли здесь на Пхукете?», — написала звезда в Insta, опубликовав очередное совместное фото с Булибековым.

Днем ранее балерина запостила очередной снимок для которого позировала топлес (Волочкова на отдыхе без откровенных фотосессий — что пианист без пальцев). «Какое счастье-созерцать красоту! А в самых роскошных местах это делать еще приятнее, согласитесь? Когда никого, кроме любимых нет рядом. И когда есть свобода во всем. Немногим это дано», — писала артистка.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)