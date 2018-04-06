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Волочкова влюбилась в поэта Булибекова
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Волочкова влюбилась в поэта Булибекова 

Клео.Ру 9 минут назад
Фото: Клео.Ру
Как известно, любовь может нагрянуть совсем нечаянно, когда ее совсем не ждешь. И очередные каникулы Анастасии Волочковой в Таиланде вполне могут закончиться свадьбой. На это намекнула сегодня сама балерина.
Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)
5 Апр 2018 в 10:10 PDT  Несколько дней назад Волочкова сообщила о встрече в Таиланде с казахским поэтом и сценаристом Хакимом Булибековым. Анастасия даже опубликовала совместную фотографию с поэтом, причем запечатлена балерина на снимке в момент своей знаменитой растяжки.
Теперь же Волочкова прозрачно намекает на романтические отношения. «Мои дорогие… Пхукет оказался островом волшебства, чудес и любви! Я влюбилась в казахского поэта Хакима Булибекова. Он вскружил мне голову своей поэзией и мощью своего позитива. Что делать? Я мечтала о свадьбе в Париже… Но теперь думаю, не отметить ли здесь на Пхукете?», — написала звезда в Insta, опубликовав очередное совместное фото с Булибековым.
Днем ранее балерина запостила очередной снимок для которого позировала топлес (Волочкова на отдыхе без откровенных фотосессий — что пианист без пальцев). «Какое счастье-созерцать красоту! А в самых роскошных местах это делать еще приятнее, согласитесь? Когда никого, кроме любимых нет рядом. И когда есть свобода во всем. Немногим это дано», — писала артистка.
Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)
5 Апр 2018 в 4:22 PDT  Напомним, еще совсем недавно Анастасия увлеченно публиковала совместные фотографии с IT— специалистом Михаилом Логиновым, представляя мужчину как возлюбленного. Однако в Таиланд балерина отправилась в гордом одиночестве.
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