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Анастасия Волочкова рассказала, почему сбежала в Таиланд
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Анастасия Волочкова рассказала, почему сбежала в Таиланд 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Балерина Анастасия Волочкова вместе с семьей отправилась на отдых в Таиланд и ежедневно радует поклонников подробными отчетами.
Анастасия рассказала, что она остановилась в люксовых апартаментах, где уже отдыхала в прошлом году. Судя по фото, утро Волочкова предпочитает проводить в бассейне. Помимо стандартного отдыха в отеле балерина ходит в гости к своим друзьям и знакомым, проживающим в Таиланде.
Так Волочкова посетила известного поэта Хакима Булибекова и сделала с ним несколько фотографий. На одном из снимков Анастасия показала свой знаменитый шпагат — продольный и поперечный вариант. «И серьезные талантливые люди могут дурачиться! Радоваться жизни-это такая свобода и роскошь!» — заметила балерина.
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