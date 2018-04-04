Анастасия Волочкова рассказала, почему сбежала в Таиланд

Балерина Анастасия Волочкова вместе с семьей отправилась на отдых в Таиланд и ежедневно радует поклонников подробными отчетами.

Анастасия рассказала, что она остановилась в люксовых апартаментах, где уже отдыхала в прошлом году. Судя по фото, утро Волочкова предпочитает проводить в бассейне. Помимо стандартного отдыха в отеле балерина ходит в гости к своим друзьям и знакомым, проживающим в Таиланде.

Так Волочкова посетила известного поэта Хакима Булибекова и сделала с ним несколько фотографий. На одном из снимков Анастасия показала свой знаменитый шпагат — продольный и поперечный вариант. «И серьезные талантливые люди могут дурачиться! Радоваться жизни-это такая свобода и роскошь!» — заметила балерина.