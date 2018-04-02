Ремонт автодорог уральской столицы откладывается

Обильные снегопады, обрушившиеся на Екатеринбург , отодвинули сроки ремонта городских улиц. Как сообщила «Уралинформбюро» председатель комитета благоустройства администрации уральской столицы Тамара Благодаткова, дорожники приступят к повальной ликивдации ям «картами» только во второй половине апреля, когда, по прогнозам синоптиков, установятся плюсовые температуры.

"Сейчас работы тоже ведутся, но это какие-то временные мероприятия", — отметила она, добавив, что в прошлом году ремонтная кампания стартовала в начале апреля.

Также в этом году дороги мегаполиса будут ремонтироваться методом холодного фрезерования. Работы начнутся в мае — первыми будут приведены в порядок небольшой участок проспекта Ленина и отрезок проспекта Космонавтов.

"В этом году мы будем работать в соответствии с тем режимом, который нам определяет чемпионат мира по футболу. Поэтому сначала сконцентрируемся на тех объектах, где возможно будет проведение подобного рода работ", — добавила чиновница.

На ремонт дорог в уральской столице в 2018 году выделено 1,5 миллиарда рублей. Общая площадь ремонта составит, как и в прошлом году, 800 тысяч квадратных метров.

Дорожники планируют, в частности, привести в порядок улицы Умельцев, Пальмиро Тольятти , Высоцкого, Черепанова, Предельную, Селькоровскую, Титова (от 8 Марта до Селькоровской), Реактивную, Трактовую (от дома №10 до улицы Реактивной), а также «обновят» переулок Базовый (от дома №47 до автодороги по Сибирскому тракту), проспект Ленина (от 8 Марта до Карла Либкнехта) и некоторые участки Объездной дороги.

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