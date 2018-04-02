Ещё
Ремонт автодорог уральской столицы откладывается
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ремонт автодорог уральской столицы откладывается 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Обильные снегопады, обрушившиеся на Екатеринбург, отодвинули сроки ремонта городских улиц. Как сообщила «Уралинформбюро» председатель комитета благоустройства администрации уральской столицы Тамара Благодаткова, дорожники приступят к повальной ликивдации ям «картами» только во второй половине апреля, когда, по прогнозам синоптиков, установятся плюсовые температуры.
"Сейчас работы тоже ведутся, но это какие-то временные мероприятия", — отметила она, добавив, что в прошлом году ремонтная кампания стартовала в начале апреля.
Также в этом году дороги мегаполиса будут ремонтироваться методом холодного фрезерования. Работы начнутся в мае — первыми будут приведены в порядок небольшой участок проспекта Ленина и отрезок проспекта Космонавтов.
"В этом году мы будем работать в соответствии с тем режимом, который нам определяет чемпионат мира по футболу. Поэтому сначала сконцентрируемся на тех объектах, где возможно будет проведение подобного рода работ", — добавила чиновница.
На ремонт дорог в уральской столице в 2018 году выделено 1,5 миллиарда рублей. Общая площадь ремонта составит, как и в прошлом году, 800 тысяч квадратных метров.
Дорожники планируют, в частности, привести в порядок улицы Умельцев, Пальмиро Тольятти, Высоцкого, Черепанова, Предельную, Селькоровскую, Титова (от 8 Марта до Селькоровской), Реактивную, Трактовую (от дома №10 до улицы Реактивной), а также «обновят» переулок Базовый (от дома №47 до автодороги по Сибирскому тракту), проспект Ленина (от 8 Марта до Карла Либкнехта) и некоторые участки Объездной дороги.
Ранее по теме: Стал известен список предназначенных для ремонта автодорог Екатеринбурга
Уралинформбюро: последние новости
Более половины ТРЦ Екатеринбурга - потенциальные огненные ловушки В Челябинске нашли обглоданный собаками труп без головы На Урале впервые выберут лидеров корпоративной благотворительности
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому26
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России473
Тест: Знаете армейский жаргон?22
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан72
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»353
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:36
Гробы показались после провала грунта в Туле
Происшествия Общество
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение