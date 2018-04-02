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Путин посетит Анкару 3-4 апреля
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Путин посетит Анкару 3-4 апреля 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
РИА НОВОСТИ. ПУТИН 3-4 АПРЕЛЯ В АНКАРЕ ОБСУДИТ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ, В ЧАСТНОСТИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ МЕЖДУНАРОДНУЮ ТЕМАТИКУ, ВКЛЮЧАЯ СИРИЮ — КРЕМЛЬ
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