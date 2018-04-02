Более 30 объектов строительства проверит Мосгосстройнадзор до 9 апреля

Более 30 объектов строительства проверит комитет государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) до 9 апреля 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета.

«Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Центром экспертиз проверит 33 объекта строительства, выполнит 299 исследований», — говорится в сообщении.

Уточняется, что будут проверены такие объекты, как многофункциональный гостинично-торговый комплекс на Ленинском проспекте, д. 38; торговый центр «Отрада» (реконструкция) на ул. Корнейчука, вл. 53 в Бибирево; образовательный комплекс в составе школы на 1,1 тыс. мест и дошкольной образовательной организации на 150 мест вблизи дер. Столбово в ТиНАО; управление социальной защиты населения в районе Митино на Пятницком шоссе, вл. 6; гостиница с апартаментами в Электрическом пер., вл. 10, стр. 1 в Пресненском районе; физкультурно-оздоровительный комплекс на ул. Бунинская аллея, вл. 5А, корп. 14 в Южном Бутово.

Кроме того, качество работ проверят на строительстве южного участка Северо-Западной хорды от ул. Мосфильмовская до Аминьевского шоссе, улично-дорожной сети к детскому парку «Остров мечты» в Нагатинской пойме, а также дороги М3 Украина-город Московский-дер. Сосенки-дер. Ямонтово до дороги пос. Коммунарка-аэропорт Остафьево. Также специалисты проверят ход строительства электродепо «Братеево».

«Мосгосстройнадзор совместно со специалистами Центра экспертиз («ЦЭИИС») проверит уровень шума на строительстве многофункционального центра с автовокзалом в составе транспортно-пересадочного узла «Щелковский», — приводятся в сообщении слова председателя комитета Олега Антосенко

В пресс-службе пояснили, что объект возводится по адресу: Щелковское шоссе, вл. 75 (Гольяново, ВАО). Как указано в сообщении, многофункциональный центр строится на месте существующего автовокзала. Здание общей площадью порядка 137 тыс. кв. м будет иметь пять подземных, шесть наземных этажей и один технический. Подчеркивается, что новое здание сохранит функции автовокзала, при этом его пропускные возможности увеличатся. Автовокзал сможет обслуживать до 1 тыс. 615 рейсов в сутки, среди которых не только пригородные и внутриобластные, но и межрегиональные и международные.

Отмечается, что в настоящее время ведутся работы нулевого цикла, а именно разработка грунта котлована, возведение монолитных конструкций. В ходе проверки эксперты замерят уровень шума на территории жилых домов, прилегающих к стройке. В случае превышения предельно допустимого уровня шума застройщик проведет необходимые работы по шумопонижению. Кроме того, с помощью современного оборудования измерят уровень концентрации вредных веществ в жилой застройке от источников выбросов на стройплощадке.