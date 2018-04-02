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Минтранс подготовил законопроект о новой модели организации пассажирских ж/д перевозок
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Минтранс подготовил законопроект о новой модели организации пассажирских ж/д перевозок 

Rambler News Service 2 часа назад
Министерство транспорта России подготовило законопроект о новой модели организации регулярных пассажирских железнодорожных перевозок, говорится на сайте правительства России.
Целью законопроекта является формирование новой модели организации обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном и дальнем сообщениях, основанной на принципах долгосрочности, комплексности государственного тарифного регулирования, обеспечения условий для привлечения инвестиций в развитие пассажирского железнодорожного транспорта.
«Предлагаемый законопроектом механизм исключает естественно монопольный характер рынка услуг пассажирских перевозок и обеспечивает поэтапный переход от регулирования пассажирских перевозок в соответствии с законодательством о естественных монополиях к государственному регулированию через заключение организационных договоров с сохранением регулирования услуг по использованию инфраструктуры», — говорится в материалах к законопроекту.
Законопроектом в качестве основного механизма организации перевозок предусматривается проведение конкурсов на право заключения договора об организации регулярного пассажирского сообщения.
Документ предусматривает разграничение ответственности в организации пригородных перевозок (за субъектами) и перевозок в дальнем следовании (за Российской Федерацией), определение порядка взаимодействия между организаторами и всеми участниками рынка регулярных пассажирских железнодорожных перевозок, оптимизацию функции государственного управления организацией регулярных пассажирских железнодорожных перевозок, формируя единые центры ответственности и объединяя в организационных договорах параметры объемов и качества транспортного обслуживания населения, тарифную политику и размеры государственной поддержки.
Также в рамках законопроекта предусмотрено создание возможности формирования долгосрочных программ развития регулярных пассажирских железнодорожных перевозок, улучшения качества транспортного обслуживания населения, оптимизации производственных технологий и обновления пассажирского подвижного состава.
Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства России 22 марта 2018 года. По итогам обсуждения Минтрансу России поручено дополнительно проработать вопросы уточнения полномочий и ответственности органов государственной власти и участников перевозочного процесса при заказе, организации и осуществлении перевозок железнодорожным транспортом, определения степени развития конкуренции на рынке железнодорожных пассажирский перевозок в дальнем следовании, включая условия доступа новых перевозчиков и установления эффективного соотношения перекрестного субсидирования и соответствующих субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, при организации перевозок на социально значимых маршрутах.
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