В Краснодаре определят победителей «Премии IQ года»

Губернаторский конкурс «Премия IQ года» назовет своих победителей.

Представленные на суд жюри работы касаются злободневных вопросов в области охраны окружающей среды, сфере здравоохранения, биомедицины, компьютерных технологий, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства.

Общий призовой фонд составляет 1 миллион рублей. В каждой номинации победитель получит 100 тысяч рублей. За второе и третье место — 60 и 40 тысяч рублей соответственно, сообщает министерство образования , науки и молодежной политики Краснодарского края

Напомним, губернаторский конкурс молодежных инновационных проектов «Премия IQ года» проводится с целью повышения активности молодых ученых, изобретателей и талантливых молодых людей региона.