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В Краснодаре определят победителей «Премии IQ года»
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В Краснодаре определят победителей «Премии IQ года» 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Губернаторский конкурс «Премия IQ года» назовет своих победителей.
Представленные на суд жюри работы касаются злободневных вопросов в области охраны окружающей среды, сфере здравоохранения, биомедицины, компьютерных технологий, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства.
Общий призовой фонд составляет 1 миллион рублей. В каждой номинации победитель получит 100 тысяч рублей. За второе и третье место — 60 и 40 тысяч рублей соответственно, сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.
Напомним, губернаторский конкурс молодежных инновационных проектов «Премия IQ года» проводится с целью повышения активности молодых ученых, изобретателей и талантливых молодых людей региона.
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